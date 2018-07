Com 'reforços', Marcelo Oliveira fecha treino do Atlético-MG

Marcelo Oliveira fechou o treinamento que definiu o time do Atlético Mineiro para o segundo jogo contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após empate por 1 a 1 na partida de ida, as duas equipes decidem a vaga nas quartas no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Para este duelo decisivo, o treinador ganhou um "reforço": o volante Leandro Donizete. Ele e o lateral-direito Patric foram liberados pelo departamento médico. A dupla treinou normalmente nesta terça-feira, mas somente Donizete foi incluído na lista de jogadores relacionados.

Enquanto a dupla volta ao time, outros quatro jogadores seguem em tratamento: o atacante Carlos, o lateral-direito Marcos Rocha, o meia Maicosuel e o atacante Luan. Outra baixa para o jogo desta quarta é o atacante Fred, que está impedido de defender o Atlético por já ter jogado esta Copa do Brasil por outro time - o Fluminense.

Sem Fred, Lucas Pratto é presença certa entre os titulares. Já os demais integrantes do setor ofensivo são dúvida porque Marcelo Oliveira pode poupar alguns deles, em razão do desgaste físico neste momento decisivo da temporada, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro.

Robinho, por exemplo, pode ficar no banco de reservas por causa do desgaste. Assim, o treinador poderia optar por um ataque formado por Clayton e Pratto. O possível time do Atlético tem Victor; Carlos César, Gabriel, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca (Leandro Donizete), Júnior Urso, Otero, Cazares (Robinho) e Clayton; Pratto.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Giovanni;

Laterais: Carlos César, Fábio Santos e Leonan;

Zagueiros: Leonardo Silva, Erazo, Gabriel e Ronaldo;

Volantes: Rafael Carioca, Leandro Donizete, Lucas Cândido, Júnior Urso e Yago;

Meias: Cazares, Otero, Carlos Eduardo e Dátolo;

Atacantes: Robinho, Lucas Pratto, Clayton e Hyuri.