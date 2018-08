Com reforços, Vasco encara Palmeiras para iniciar arrancada no Brasileirão

Eliminado da Copa Sul-Americana na última quinta-feira, o Vasco agora tem apenas a disputa do Brasileirão para se concentrar em 2018. Pela 18.ª rodada da competição, o time do técnico Jorginho vai enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, às 19 horas deste domingo, e o resultado do duelo pode definir o papel vascaíno no torneio.

A equipe carioca ocupa posição próxima à zona de rebaixamento, apesar de dois jogos a menos disputados no torneio. Apesar do cenário, a ideia manifestada pelo treinador e pelos atletas da equipe é de conseguir uma arrancada na competição e conquistar uma das seis vagas na Copa Libertadores de 2019.

"Acredito que se conseguirmos manter o nível de competitividade, vamos brigar na parte de cima da tabela, por uma vaga na Libertadores. Esse é o nosso principal objetivo agora", disse Giovanni Augusto, NA sexta-feira, no CT do clube em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro.

O objetivo é repetir a boa campanha no segundo turno do Brasileirão de 2017, quando o time então comandado pelo técnico Zé Ricardo alcançou o sétimo lugar e conquistou vaga na fase preliminar da Libertadores de 2018. Antes da arrancada, o Vasco era cotado como um candidato ao rebaixamento.

Se tivesse disputado e vencido as partidas adiadas pelo Brasileirão, contra o Santos, pela terceira rodada, e contra o Atlético Paranaense, pela 15ª rodada, ambas fora de casa, o Vasco estaria com 25 pontos ganhos no torneio. Seriam dois a menos do que o Palmeiras, que ocupa a sexta colocação, portanto a pior campanha entre as equipes que estariam se classificando para a Libertadores.

Além do otimismo pela boa atuação contra a LDU na quinta-feira, quando venceu o time equatoriano por 1 a 0, mas foi eliminado da Copa Sul-Americana porque havia perdido a partida de ida por 3 a 1, o Vasco aposta em reforços para conseguir uma arrancada no Brasileirão. O zagueiro Leandro Castán e os atacantes Vinícius Araújo e Maxi López correm para ficar disponíveis para Jorginho.

Contra o Palmeiras, só Castán deverá ser titular. Com dores musculares, Henríquez foi vetado e Breno é dúvida para o duelo, enquanto Luiz Gustavo, zagueiro de origem, mas que vinha atuando como lateral-direito, está suspenso, por isso a posição será ocupada por Rafael Galhardo.