Com reforma, estádio do Barcelona terá capacidade para 105 mil

O maior estádio da Europa será ainda maior daqui a cinco anos. Com direito a cobertura, o Camp Nou, do Barcelona, terá capacidade ampliada para mais de 100 mil torcedores. A reforma vai começar na temporada 2017/2018 e aumentará o tamanho das arquibancadas, que passarão a receber 105.000 fãs do time catalão, contra a atual capacidade de 99.354.

O reforma do estádio será realizada pela empresa japonesa Nikken Sekkei e pelos arquitetos Joan Pascual e Ramon Ausio. Eles venceram a disputa para assumir a obra, cujo projeto será apresentado nas próximas semanas. A nova arena deverá estar pronta para a temporada 2021/2022.

De acordo com o clube, a reforma visa melhorar o conforto dos torcedores, que sofrem com chuva, sol e vento nas arquibancadas. "Todos os assentos serão cobertos e protegidos do clima adverso", anunciou o Barcelona, que destacou ainda que os assentos serão maiores e com maior intervalo entre eles.

O clube explicou nesta quarta-feira que a proposta que venceu o concurso foi a escolhida por "ser mais aberta, elegante, serena, de estilo mediterrâneo e democrática". Pelo projeto, a atual fachada dará lugar a uma estrutura que permite ver de fora as arquibancadas e parte do interior do estádio. A nova arena terá ainda telões gigantes.

O Barcelona não deixou claro se precisará fechar a arena durante parte das próximas temporadas em razão das obras. Inaugurado em 1957, o Camp Nou é um dos estádios mais famosos do mundo. Recebeu jogos da Copa do Mundo de 1982, duas finais da Liga dos Campeões e partidas do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Barcelona-1992.