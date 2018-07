Com regulamento confuso, CBF divulga tabela da Série D

Na manhã desta segunda-feira, finalmente a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) se pronunciou oficialmente sobre os confrontos das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Justificando que a média de gols, citada no regulamento como primeiro critério de desempate para conhecer a melhor campanha, nada mais é do que a divisão do número de gols marcados pelo número de jogos, a entidade concluiu que o Confiança-SE teve a melhor campanha e excluiu qualquer necessidade de sorteio.

A decisão sobre como ficariam os confrontos da Série D gerou confusão pelo texto com entendimento dúbio no regulamento. Sem explicar exatamente o que seria a média de gols, alguns clubes entenderam que poderia ser o saldo bruto de gols, enquanto outros interpretaram ser a divisão do número de gols pelo número de jogos - afinal, os grupos não tinham número iguais de times.

Com a oficialização da CBF, a ordem dos primeiros colocados, por melhor campanha ficou: Confiança-SE, Tombense-MG, Londrina-PR, Moto Club-MA, Rio Branco-AC, Brasiliense, Brasil-RS e Jacuipense-BA. Já na ordem de melhores campanhas entre os segundos colocados ficou: Globo-RN, Operário-MT, Remo, Anapolina-GO, Ituano, Santos-AP, Metropolitano-SC e Central-PE.

Segundo regulamento, nas oitavas de final, os clubes com melhor campanha e que terminaram na primeira colocação, sucessivamente, enfrentam os piores segundo colocados em jogos de ida e volta e podendo decidirem em casa. Segundo o planejamento da CBF, os jogos de ida devem acontecer no próximo domingo e os de volta na semana seguinte.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DA SÉRIE D:

Central-PE x Confiança-SE

Metropolitano-SC x Tombense-MG

Santos-AP x Londrina

Ituano x Moto Club-MA

Anapolina-GO x Rio Branco-AC

Remo x Brasiliense

Operário-MT x Brasil-RS

Globo-RN x Jacuipense-BA