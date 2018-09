Com Reinaldo em alta, São Paulo visita o Atlético-MG em BH

Não faz tanto tempo assim que o lateral-esquerdo Reinaldo pisava no gramado já preparado para receber vaias. Na verdade, foram necessários dois anos longe do São Paulo para que ele, enfim, ganhasse o respeito dos torcedores do clube. Atualmente com moral até para ser cobrador de faltas, o jogador é um dos destaques do líder do Campeonato Brasileiro, que nesta noite enfrenta o Atlético-MG, no Independência, em Belo Horizonte, a partir das 21h45.

Após boas temporadas na Ponte (2016) e na Chapecoense (2017), Reinaldo voltou ao Morumbi neste ano para disputar posição com Edimar, que terminara o ano anterior em alta com Dorival Júnior. Já em fevereiro, assumiu o posto de titular em duelo com o Botafogo-SP, pelo Paulistão, e não saiu mais do time.

Ao todo, disputou 34 partidas e fez três gols este ano. Dois desses elevaram seu patamar. No clássico contra o Corinthians pelo primeiro turno do Brasileirão, marcou dois na vitória por 3 a 1. No mesmo estádio onde tanto sofrera anos antes, teve o nome gritado. Virou "Kingnaldo", trocadilho utilizado pelos fãs para simbolizar o apreço pelo "rei" Reinaldo.

"Saí (emprestado) com o pensamento de voltar e dar a volta por cima, ajudar o São Paulo. E isso pouco a pouco está acontecendo. Espero que no fim da temporada a gente seja campeão", disse, após aquele jogo.

Novas responsabilidades com Aguirre

Foi naquele Majestoso, também, que Reinaldo "estreou" como ponta-esquerda do time. Sem Everton, suspenso, o técnico Diego Aguirre surpreendeu na escalação ao utilizar o lateral na função ofensiva, aberto pela esquerda – Edimar jogou na lateral, mais recuado.

No último domingo, contra o Fluminense, na ausência de Nenê, que estava suspenso, e Diego Souza, expulso ainda aos 33 minutos de partida, o jogador também assumiu o papel de cobrador de faltas que normalmente cabe aos dois companheiros. Tentou duas, com perigo. Outra arma importante sai de suas mãos. Cada arremesso lateral se transforma numa cobrança de escanteio, dada a força com que coloca a bola no miolo da grande área adversária.

Diante do Atlético-MG, Aguirre terá uma série de desfalques. Com moral de sobra, Reinaldo está pronto para ajudar o uruguaio mais uma vez.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Hulk (Fábio Santos); Adilson e José Welison; Luan, Cazares e Tomás Andrade; Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.

SÃO PAULO: Sidão; Régis, Bruno Alves, Anderson Martins e Edimar; Hudson, Jucilei e Nenê; Rojas, Tréllez e Reinaldo. Técnico: Diego Aguirre.

Juiz: Anderson Daronco (RS).

Local: Independência.

Horário: 21h45.

Na TV: Globo.