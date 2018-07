São Paulo confirma Ceni fora de clássico contra o Corinthians

O goleiro Rogério Ceni desfalcará o São Paulo no clássico contra o Corinthians, neste domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ainda sente dores no pé direito e ficará pela quarto jogo seguido de fora.

Além dele, o São Paulo não poderá utilizar o atacante Alexandre Pato por questões contratuais. Também estarão fora os zagueiros Breno e Luiz Eduardo, que realizaram artroscopia no joelho.

Renan ganhará mais uma oportunidade no gol são-paulino. Para o lugar de Alexandre Pato, o técnico Milton Cruz tem como opção Rogério e Alan Kardec.

Os dois entraram no segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro e foram os principais responsáveis pela vitória de 4 a 2. Com o resultado positivo, o time do Morumbi foi a 56 pontos e entrou no G4.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros - Denis e Renan Ribeiro

Laterais - Carlinhos, Bruno, Reinaldo e Auro

Zagueiros - Rodrigo Caio, Edson Silva, Lucão e Lyanco

Volantes - Thiago Mendes, Hudson, Wesley e João Schmidt

Meias - Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos, Daniel e Wilder

Atacantes - Luis Fabiano, Alan Kardec, Rogério e Centurión