Com remarcação da CBF, Atlético-MG vai fazer 2 jogos em 48 horas

Com essa definição, o time vai disputar dois jogos em apenas 48 horas. Isso vai acontecer porque o duelo com o Coritiba, válido pela 20ª rodada, será disputado também no Independência, a partir das 21 horas, em 12 de setembro.

Além disso, serão quatro partidas em somente nove dias, todas pelo Campeonato Brasileiro. Além dos duelos com Ponte e Coritiba, o Atlético-MG vai enfrentar, nesse período, o Vitória, em 7 de setembro, no Barradão, e o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 15.

O jogo com a Ponte Preta estava previsto para ser disputado no dia 21 de julho. Porém, a CBF optou por adiar o confronto em razão da presença do time na decisão da Copa Libertadores. A medida acabou dando certo, pois o clube mineiro conquistou o título continental em 24 de julho. Agora, porém, vai encarar uma maratona de jogos no início de setembro.