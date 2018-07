Com titular perto de sair, Ponte acerta com zagueiro do Palmeiras

A Ponte Preta corre o risco de perder Renato Chaves, que está na mira do Fluminense e do Santos, mas já se resguardou para o caso da saída do zagueiro titular. Neste domingo, o clube de Campinas anunciou a contratação, por empréstimo de um ano, do palmeirense Wellington, que disputou o Brasileirão pelo Atlético-PR.

"A Ponte é um time de muita tradição e chego para somar ao grupo e fazer meu melhor para honrar esta camisa", disse brevemente o zagueiro, em declaração reproduzida pelo site oficial da Ponte Preta.

O zagueiro tem 24 anos e subiu para o elenco principal do Palmeiras em 2012. Apesar de ter atuado algumas vezes com a camisa do clube, recebendo oportunidades até no time titular, Wellington jogou mais nas vezes que foi emprestado. Ele já passou por Atlético de Sorocaba, ASA e Atlético-PR. Na Arena da Baixada, foi reserva durante o Brasileirão, tanto que não teve o contrato renovado.

Também neste domingo a Ponte Preta informou que rescindiu, de forma amigável, os contratos do atacante Cesinha e do zagueiro Rafael Silva, que vão jogar no América-MG e no Criciúma, respectivamente.

Se preparando para o Paulistão e a Copa do Brasil, a Ponte Preta já acertou com os atacantes Wellington Paulista (ex-Fluminense), Hugo Ragelli (ex-Cruzeiro) e Taiberson (ex-Inter), os volante Eurico (ex-Cruzeiro) e Renato (também emprestado pelo Palmeiras), os meias Rhayner (ex-Vitória) e Martinuccio (ex-Fluminense) e o lateral-direito Nino Paraíba (ex-Avaí e Vitória). O lateral Ferrugem volta após jogar no Sport.