Com rendimento ruim, Fabiano Soares deixa o cargo no Atlético-PR

No dia seguinte ao término do Campeonato Brasileiro, mesmo vencendo o Palmeiras com autoridade por 3 a 0, em Curitiba, na rodada final, a diretoria do Atlético Paranaense anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Fabiano Soares. A decisão foi divulgada em uma nota oficial no site do clube.

"Fabiano Soares não é mais o técnico do Atlético Paranaense. O jogo contra o Palmeiras, no domingo (3), foi o último do profissional como treinador do Clube. Fabiano Soares chegou ao Rubro-Negro em 11 de julho e comandou o time em 26 partidas, com 10 vitórias, cinco empates e 11 derrotas. O CAP agradece os serviços prestados e deseja sucesso em sua carreira", informou a nota.

Pelos números apresentados pelo clube, Fabiano Soares teve um aproveitamento abaixo dos 50%, de 42,8%, no Atlético Paranaense. É o pior desempenho de um técnico da equipe de Curitiba desde 2011 - só supera Adilson Baptista (38%), Renato Gaúcho (37,7%) e Antonio Lopes (42,5%). Ele assumiu o clube em julho depois da demissão de Eduardo Baptista.

Após a partida do último domingo, Fabiano Soares não concedeu entrevista coletiva como sempre faz. Quem falou foi Paulo Autuori, que deixou o cargo de gestor de futebol do clube. "Estou aqui para me despedir. Foi uma honra ter passado por aqui e ter dado meu contributo. O futebol precisa de clubes como o Atlético Paranaense em termos de gestão. Saio orgulhoso de ter conseguido trabalhar em um clube como o Atlético, é uma das melhores instituições que já passei. Desejo felicidades a todos que aqui estão", afirmou.

A direção do Atlético Paranaense ainda não definiu o substituto de Fabiano Soares. Nomes como os Alberto Valentim, auxiliar no Palmeiras, são cotados. Em 2018, o time disputará quatro competições: Campeonato Paranaense (com o time sub-23), Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.