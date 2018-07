Com renovação encaminhada, Gilson quer ser titular no Botafogo

O lateral-esquerdo Gilson, do Botafogo, cujo contrato expira no final deste ano, revelou o desejo de permanecer no clube alvinegro carioca na próxima temporada. O jogador - que foi utilizado no meio de campo pelo técnico Jair Ventura no jogo anterior, contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte - disse que as negociações para renovação do acordo atual estão encaminhadas.

"Já houve contato e meu representante está resolvendo. Ele está conversando com a diretoria do Botafogo. Já deixei bem claro que minha vontade de permanecer é bem grande. Espero ficar e classificar o Botafogo para a Libertadores. Esse é meu objetivo", projetou o atleta.

Gilson, de 31 anos, também espera ter mais oportunidades em 2018 no Botafogo. E um dos motivos que embasam esta percepção é o provável retorno do titular da posição, Victor Luis, ao Palmeiras.

"Na teoria, eu permanecendo, pode ser que eu inicie (a próxima temporada) como titular. Mas isso é tudo teoria. No futebol as coisas mudam muito rapidamente. Estou muito tranquilo. Quando fui titular correspondi, como lateral e às vezes como ponta. Acabei cumprindo o que o Jair sempre pede. Sobre o ano que vem, se ficar, vou buscar meu espaço para ser titular. Sempre respeitando os companheiros. Esse é meu pensamento", disse.

No próximo domingo, o Botafogo terá pela frente o Fluminense, em jogo marcado para começar às 17 horas, no Engenhão, válido pela 32ª rodada do Nacional. Com 48 pontos, em sexto lugar na tabela, o time botafoguense precisa vencer o rival estadual para manter a boa condição na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"Nos outros clássicos, sempre vínhamos de jogos no meio da semana. Por vezes, nos adversários tinham a semana cheia. Agora é o contrário. O Fluminense joga a sul-americana (na quarta, contra o Flamengo) e nós temos a semana inteira para trabalhar, nos acertar bem para o clássico", complementou Gilson.

O elenco do Botafogo se reapresentou nesta terça-feira no complexo esportivo do Engenhão, no Rio de Janeiro. O lateral-esquerdo Victor Luis, que deixou o confronto com o Atlético Mineiro antes do fim por sentir dores no joelho direito, participou do treino regenerativo e, segundo o departamento medido do clube, não apresenta lesão. Portanto, deverá estar à disposição do técnico Jair Ventura.