Com renovação indefinida no Santos, Gustavo Henrique ressalta sonho de jogar na Europa

Autor do terceiro gol da vitória elástica por 6 a 1 do Santos sobre o Goiás no domingo, o zagueiro Gustavo Henrique falou, mais uma vez, sobre o seu futuro. Após a partida, jogador disse viver a melhor fase de sua carreira e afirmou que ainda não há uma definição sobre a renovação com o clube paulista.

O zagueiro voltou a dizer que espera uma valorização financeira para renovar o seu vínculo com o Santos, que se encerrará em seis meses - portanto, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube - e destacou o desejo de jogar na Europa.

"Estamos conversando. Estou aberto. Vamos esperar esse mês para ver o que vai acontecer. Ver o que o Santos pode me valorizar. Vou procurar me valorizar. Também tenho o sonho de jogar na Europa, mas é aguardar. Estou vivendo meu melhor momento na carreira pelo Santos", afirmou Gustavo Henrique em entrevista ao SporTV.

Revelado nas categorias de base do Santos, Gustavo Henrique é o zagueiro mais utilizado por Jorge Sampaoli em 2019. Ele atuou em 33 jogos e é peça importante no elenco comandado pelo técnico argentino. Apesar de manifestar o sonho de atuar no Velho Continente, o atleta disse que está feliz e a prioridade é permanecer no clube paulista.

"Estou feliz no clube, está sendo meu melhor ano no profissional. Tenho evoluído, procurado fazer meu melhor. Tenho contrato até o fim do ano, meu desejo é continuar aqui. Vamos seguir conversando para resolver esta situação", comentou.