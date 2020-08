Com rescisão no BID, Pato se despede do São Paulo e deve acertar com o Internacional

De forma oficial, nesta sexta-feira, Alexandre Pato não é mais jogador do São Paulo. A rescisão do contrato do atacante com o clube do Morumbi foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A decisão foi tomada na última quarta-feira. Perto de completar 31 anos, no dia 2 de setembro, Pato deverá ter como futuro o time do Internacional, onde iniciou a carreira.

"Hoje se encerra mais um ciclo importante da minha carreira. Gostaria de agradecer ao São Paulo e a toda torcida pelo apoio e confiança nesses 17 meses de trabalho, com muita dedicação, entrega e profissionalismo", escreveu Pato nas redes sociais, juntamente de um vídeo de lances de jogos e sua apresentação.

Na quinta-feira, segundo o técnico Fernando Diniz e o executivo de futebol Raí, o desejo de rescindir seu contrato com o São Paulo foi uma iniciativa do jogador, que tinha compromisso assinado até 2022.

Pato deixa o São Paulo sem ter nenhuma pendência na parte financeira. Os valores que deixaram se ser pagos durante o período de pandemia serão acertados pelo clube de forma parcelada.

Com a saída de Pato, o São Paulo vai deixar de gastar cerca de R$ 35 milhões, montante calculado caso o atleta permanecesse até o final de seu contrato.

O relacionamento de Pato com o técnico Fernando Diniz ficou complicada, após a eliminação do time nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Mirassol, no Morumbi, com derrota por 3 a 2. A partir daí, o atleta não foi mais usado pelo treinador e o clima ficou pesado.