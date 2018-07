Barcelona segura empate com Leverkusen e classifica a Roma

Com um time quase completamente reserva, reforçado apenas por Alba, Rakitic e Messi, o Barcelona viveu uma situação rara nesta quarta-feira: foi dominado. Mas, mesmo esmagado pelo Bayer Leverkusen em seu campo de defesa, o time espanhol conseguiu segurar o empate em 1 a 1. Com o resultado, classificou a Roma, que deu mais um vexame e ficou no 0 a 0 com o BATE Borisov, da Bielo-Rússia, em plena capital italiana.

Dos quatro times do Grupo E, o Barcelona era o único que não jogava a vida na última rodada, uma vez que já estava classificado em primeiro. Roma, Bayer e BATE lutavam pela segunda vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, enquanto o terceiro colocado iria à Liga Europa. Quem ficasse em último daria adeus às competições europeias.

Precisando vencer, o Bayer Leverkusen atacou o Barcelona desde o início do jogo na BayArena, aproveitando-se da escalação de um time de garotos por parte do técnico Luis Enrique. Do meio para frente, o Barça tinha Sergi Samper, Sandro Ramirez, Munir (todos de 20 anos) e o camaronês Kaptoum, de 19, além de Messi e Rakitic.

Se diante do Villanovense, pela Copa do Rei, na semana passada, a escalação alternativa serviu para o Barça golear, nesta quarta-feira o rival era mais forte. O Leverkusen começou melhor, mas levou o gol primeiro. Aos 20 minutos, Rakitic deu passe milimétrico para Messi, que saiu da mesma linha dos zagueiros, driblou o goleiro e empurrou para o gol.

Três minutos depois o Leverkusen empatou, com Chicharito Hernández, após jogada que começou pela esquerda e contou com uma furada de Çalhanoglu. Foi a única vez que Ter Stegen foi superado no jogo. O goleiro alemão, que só joga a Liga dos Campeões (é reserva de Claudio Bravo no Espanhol), fechou o gol a partir dali.

De acordo com as estatísticas oficias da Uefa, Ter Stegen fez nove defesas e pelo menos quatro delas foram excelentes, especialmente a que ele fez aos 44 minutos do segundo tempo, pegando chute de Chicharito à queima roupa. O Barça, por outro lado, só deu quatro chutes a gol, sendo dois para fora. Nos chamados "ataques perigosos", foram 63 dos alemães e 20 do espanhóis, apenas. Até na posse de bola o Barça levou a pior: 51% a 49%.

Enquanto isso, no Estádio Olímpico, a Roma ficou só no empate sem gols com o BATE Borisov, apesar de também ter dominado a partida. Derrotada por 6 a 1 pelo Barça há duas semanas, a equipe italiana se classificou porque foi melhor que o Bayer Leverkusen no confronto direto: empatou por 4 a 4 na Alemanha e ganhou por 3 a 2 em casa. Se o critério fosse o saldo de gols, ficaria muito atrás. Os alemães, em terceiro, entram na próxima fase da Liga Europa.