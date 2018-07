Com Douglas titular, Barcelona empata em estreia na Copa do Rei

Sem suas principais estrelas, o Barcelona não passou do 0 a 0 com o modesto Villanovense, da terceira divisão, em sua estreia na Copa do Rei, nesta quarta-feira. Para a partida fora de casa, o técnico Luis Enrique escalou um time recheado de reservas, com os brasileiros Douglas e Adriano entre os titulares.

A partida, válida pela 4ª fase, foi antecipada de dezembro para esta quarta porque a data inicial coincidiria com as partidas do Barcelona no Mundial de Clubes da Fifa. O jogo da volta contra o Villanovense será no início de dezembro, antes da competição internacional.

E, em razão da fragilidade do adversário, Luis Enrique decidiu poupar jogadores como Neymar e Luis Suárez. O treinador preferiu dar chance aos jogadores mais jovens, como Sergi Samper e Gumbau, ambos de apenas 20 anos. Também foram titulares os atacantes Munir e Sandro Ramírez, que vinham substituindo Lionel Messi nos últimos jogos.

Com esta equipe renovada, o Barcelona chegou a levar sustos no primeiro tempo. O Villanovense chegou a carimbar o travessão. E o goleiro Masip precisou trabalhar para evitar o gol dos anfitriões. No segundo tempo, a partida perdeu em ritmo e o placar não foi alterado.