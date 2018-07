Com reservas, Espanha ganha e joga a Ucrânia para a respescagem

Contando com o apoio maciço da torcida em Kiev, a Ucrânia lutou até o fim, mas não conseguiu vencer o inspirado goleiro David de Gea nesta segunda-feira. Como consequência, foi derrotada por 1 a 0 pela Espanha, já classificada para a Eurocopa de 2016, e viu a Eslováquia assegurar a segunda vaga na chave.

O time ucraniano poderia ter aumentado suas chances de avançar como terceiro melhor das chaves se tivesse ao menos empatado com a Espanha nesta segunda. Mas falhou demais nas finalizações e no último passe. Quando acertou nos chutes, parou nas grandes defesas de De Gea, fator determinante para a vitória espanhola.

Com a classificação garantida, o técnico Vicente Del Bosque mandou a campo uma equipe praticamente toda reserva, sem nenhum jogador do Barcelona entre aqueles que começaram o jogo. Somente no segundo tempo entraram em campo Sergio Busquets e Jordi Alba. Thiago Alcantara e Cesc Fàbregas foram titulares.

Mesmo assim, a Ucrânia foi melhor durante a maior parte do jogo e foi responsável pelas jogadas mais empolgantes da partida. A Espanha definiu o duelo aos 21 minutos do primeiro tempo, com gol do estreante Mario Gaspar. Na etapa final, os visitantes até balançaram as redes, mas o árbitro anulou o lance ao marcar falta do ataque, aos 9. Antes e depois disso, a Ucrânia controlou a partida, dando sustos na defesa espanhola com suas seguidas chances desperdiçadas.

Para obter a classificação, a Ucrânia precisaria vencer a Espanha e torcer por um tropeço da Eslováquia diante de Luxemburgo. Mas os eslovacos derrotaram o rival por 4 a 2, fora da casa, e buscaram o segundo lugar da chave, com 22 pontos. Hamsik anotou dois dos gols eslovacos.

A primeira posição do grupo ficou com a Espanha, com seus 27 pontos. Em outra partida do grupo nesta segunda, Bielo-Rússia e Macedônia empataram sem gols na casa do primeiro. As duas seleções já não tinham chances de classificação.