Com reservas, Grêmio supera lanterna Cruzeiro fora de casa no Gauchão

O resultado levou o Grêmio aos 19 pontos, ainda em terceiro lugar - a liderança pertence ao São José, que tem 20 pontos e enfrentará o Juventude, fora de casa, neste domingo. Já o Cruzeiro segue na última colocação da tabela, com apenas três pontos em nove jogos disputados.

Roger Machado mandou a campo uma equipe totalmente reserva - até o goleiro Marcelo Grohe foi poupado - por causa do jogo contra o San Lorenzo, na terça-feira, pela Copa Libertadores. Além da proximidade da partida, o treinador teme o desgaste da viagem até a Argentina.

Por isso, escalou o time gremista com Bruno Grassi; Kaio, Rafael Thyere, Bressan, Marcelo Hermes; Jailson, Ramiro, Lincoln; Fernandinho, Pedro Rocha e Bobô. Deste trio ofensivo, Fernandinho foi o responsável pela primeira boa chance do Grêmio no jogo.

Aos 19, a zaga do Cruzeiro vacilou e o atacante não aproveitou a saída antecipada do goleiro para fazer o drible e mandar para o gol. Demorou para finalizar e desperdiçou a chance. Na sequência, Bobô caiu dentro da área após dividida com Rodrigo Heffner e o Grêmio pediu pênalti, sem sucesso.

Mais retraído, o Cruzeiro foi bem-sucedido em sua primeira grande oportunidade no ataque. Após levantamento na área, Caion subiu na segunda trave, sem qualquer marcação, e cabeceou com tranquilidade para as redes, aos 24.

A festa, porém, durou apenas um minuto. Foi o tempo que o Grêmio precisou para buscar o empate. O gol surgiu em jogada de Pedro Rocha pela esquerda. Ele entrou na área e bateu na saída do goleiro Andrey. Antes do intervalo, Bobô decretou a virada gremista ao marcar também de cabeça o segundo dos visitantes, completando cobrança de falta na área, aos 42.

Na segunda etapa, o Cruzeiro ameaçou dificultar o triunfo dos visitantes. Antes dos cinco minutos, Thiago Alagoano só não empatou novamente o jogo porque Bruno Grassi fez boa defesa. A resposta do Grêmio veio na jogada de Kaio e Lincoln, que entrou na área e foi derrubado. O próprio Lincoln converteu a cobrança de pênalti, aos 11, com forte chute no alto.

Daí em diante, o Grêmio tratou de administrar a vantagem no placar, tentando evitar maiores riscos. O Cruzeiro ainda buscou o ataque em dois bons lances, mas falhou nas finalizações. Na melhor delas, Matheus pegou mal e mandou longe do gol.

Na próxima rodada do Gauchão, o Grêmio vai enfrentar o Ypiranga, novamente fora de casa, no domingo, dia 20. O Cruzeiro vai visitar o Aimoré no mesmo dia.