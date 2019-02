Com reservas, Atlético-MG bate Tupi por 2 a 0 e dorme líder do Campeonato Mineiro

Com um time reserva, o Atlético-MG fez a lição de casa no estádio Independência, em Belo Horizonte, e venceu o Tupi por 2 a 0, neste sábado, assumindo a liderança do Campeonato Mineiro. Alerrandro e Vinícius fizeram os gols, anotados na segunda etapa. Após sete rodadas, o time do técnico Levir Culpi soma 16 pontos, dois à frente de América-MG e Cruzeiro, que têm um jogo a menos e se enfrentam neste domingo, no mesmo local.

Os titulares foram poupados por conta do jogo eliminatório diante do Defensor, do Uruguai, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, em Montevidéu. Entretanto, a ausência do goleador Ricardo Oliveira, artilheiro do campeonato com cinco gols, não foi muito sentida.

No primeiro tempo, o Atlético-MG mandou duas bolas na trave, com Carlos César e Maicon Bolt, mas terminou sem gols. Logo no início da etapa complementar, porém, a equipe encontrou o caminho das redes. Recebendo bom passe da direita de Maicon Bolt, Alerrandro dominou ajeitando para o chute. A finalização foi desviada pela marcação e impediu a defesa do goleiro Ricardo Vilar, que chegou a tocar na bola.

A partir daí, o Atlético-MG passou a controlar o jogo, sem se expor a riscos ou dar chances para o Tupi. Aos 36 minutos, uma boa trama ofensiva pela direita originou o segundo gol. O lateral Guga avançou pelo flanco, invadiu a grande área e tocou para trás para a finalização de Vinícius, que bateu de chapa no canto de Ricardo Vilar e selou a vitória atleticana por 2 a 0.

Agora, a equipe se prepara para o confronto diante do Defensor. Em disputa está uma vaga no Grupo E da Libertadores, que conta com Cerro Porteño (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Zamora (Venezuela). A partida de volta ocorrerá no próximo dia 27, em Belo Horizonte. Na competição, o time mineiro já eliminou o Danubio, também uruguaio.

Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético-MG volta a campo no próximo domingo contra o Vila Nova, também em casa. No mesmo dia, o Tupi recebe o Patrocinense, em Juiz de Fora (MG). O time continua sem vencer e amarga a vice-lanterna da competição com 4 pontos, dois à frente da URT, que disputou apenas cinco partidas.