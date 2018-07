Com reservas, Bayern de Munique vence time do seu futuro treinador

Com o título do Campeonato Alemão já garantido, o Bayern de Munique viveu situação incomum neste sábado. Contra o Eintracht Frankfurt, o time enfrentou seu futuro treinador, o croata Niko Kovac. Ele deixará a equipe de Frankfurt somente ao fim da temporada europeia para assumir o rival de Munique.

Neste encontro, ainda em lados opostos, o Bayern confirmou o favoritismo e levou a melhor com uma goleada de 4 a 1, diante dos seus torcedores, na Allianz Arena. O brasileiro Rafinha, vilão no jogo de ida contra o Real Madrid na quarta-feira, se redimiu ao marcar um dos gols sobre o Eintracht e dar passe para outro.

Ainda no comando do Bayern, o técnico Jupp Heynckes poupou quase todo o time titular do Bayern neste sábado, de olho na partida da volta contra o Real, pela semifinal da Liga dos Campeões, na próxima terça. Só o goleiro Ulreich, o meia Kimmich e o zagueiro Hummels estiveram em campo neste sábado. Jogadores como Ribéry, Lewandowski e James Rodríguez ficaram de fora até do banco de reservas.

A goleada foi aberta aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Sandro Wagner recebeu lançamento em posição duvidosa e cruzou rasteiro para Niklas Dorsch só completar para as redes.

O segundo gol só veio aos 32 minutos do segundo tempo, graças a uma falha feia da defesa do Eintracht, que entregou a bola nos pés de Rudy. Ele disparou pela esquerda, entrou na área e deu assistência para o gol de Sandro Wagner.

Apenas dois minutos depois, o time visitante marcou seu gol de honra. De joelho, Sebastien Haller completou cruzamento da esquerda para o gol.

Aos 41, foi a vez de Rafinha aproveitar erro da defesa rival para disparar pela direita, entrar na área e bater cruzado para as redes. Antes do apito final, Niklas Suele marcou gol em jogada semelhante, fechando o placar.

Com o título antecipado, o Bayern chegou aos 81 pontos e ampliou ainda mais a vantagem na ponta porque o vice-líder Schalke empatou com o Borussia Mönchengladbach por 1 a 1, em casa, e foi aos 57, faltando duas rodadas para o fim do campeonato - o brasileiro Raffael marcou o gol do Borussia.

Na parte intermediária da tabela, houve outro empate. Hertha Berlin e Augsburg ficaram no 2 a 2, na capital alemã. Na disputa para escaparem do rebaixamento, dois jogos deixaram a definição mais clara neste sábado.

O Colônia perdeu para o Freiburg por 3 a 2, fora de casa. Manteve, assim, os 22 pontos e a última colocação da tabela. Com o resultado, o time não conseguirá deixar a zona de rebaixamento até o fim do campeonato. O máximo que poderá alcançar é a antepenúltima posição, que levará a equipe para a disputa de um playoff contra um rival da segunda divisão.

Já o Hamburgo ganhou esperanças neste sábado ao bater o Wolfsburg por 3 a 1, longe de sua torcida. Com 28 pontos, ainda poderá deixar a zona da degola nas duas rodadas finais do Alemão.