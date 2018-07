Com reservas, Botafogo ganha e sai do sufoco no Campeonato Carioca

RIO - O Botafogo conquistou nesta quinta-feira a sua segunda vitória no Campeonato Carioca, ao fazer 2 a 0 no Bonsucesso, diante de apenas 456 pagantes, no estádio Moça Bonita, no Rio. Com o time reserva, precisou de dois pênaltis, convertidos por Henrique e Bolatti no segundo tempo, para ganhar o jogo adiado da sexta rodada e sair do sufoco.

Como teve jogo na última terça-feira pela Libertadores - vitória sobre o San Lorenzo no Maracanã -, o Botafogo entrou em campo com os reservas nesta quinta. E precisava da vitória sobre o Bonsucesso para sair das últimas colocações do Campeonato Carioca. Agora, tem oito pontos e ocupa o nono lugar, ainda longe do líder Fluminense, que está com 16 pontos.

O início do primeiro tempo teve poucas jogadas de ataque das duas equipes. O Botafogo só ameaçou a partir dos 15 minutos. No lance, o lateral Alex cruzou rasteiro para a área do Bonsucesso, Henrique se antecipou à marcação e finalizou de letra, mas a zaga afastou o perigo.

Aos 24 minutos, o Bonsucesso chegou pela primeira vez ao gol adversário. Renan fez boa jogada driblando o zagueiro Dankler e chutou para o gol, mas Helton Leite defendeu sem dar rebote.

Depois, o Botafogo voltou a levar perigo somente no fim do primeiro tempo. Já aos 40 minutos, Junior César levantou a bola na área, a defesa do Bonsucesso afastou mal e Renato acertou um belo chute de primeira, que passou bem perto do gol de Lopes. Precisando da vitória, o Botafogo começou a segunda etapa pressionando. Logo aos sete minutos, O atacante Henrique roubou a bola de Luiz Otávio dentro da área e foi derrubado. Na cobrança do pênalti, o próprio Henrique fez 1 a 0.

Na sequência, o Botafogo teve mais um pênalti a seu favor. Aos 10 minutos, Alex chutou forte, Lopes rebateu e a bola sobrou para Bolatti, que driblou o goleiro e foi derrubado na área. Dessa vez, Bolatti bateu e ampliou o placar. Diante do placar adverso, o Bonsucesso perdeu força. Enquanto isso, o Botafogo passou a controlar o jogo. Assim, surgiram novas chances botafoguenses. Aos 31 minutos, por exemplo, Henrique quase marcou mais um, mas o goleiro Lopes fez uma grande defesa.

Novas chances foram criadas, principalmente com Gegê, mas o Botafogo não conseguiu ampliar. Assim, o placar do jogo em Moça Bonita, para um público de apenas 582 torcedores, terminou mesmo 2 a 0.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 X 0 BONSUCESSO

BOTAFOGO - Helton Leite; Alex, Dankler, André Bahia e Junior Cesar; Bolatti (Airton), Rodrigo Souto, Renato (Allano) e Daniel; Ronny (Gegê) e Henrique. Técnico: Eduardo Hungaro.

BONSUCESSO - Lopes; Victor Hugo, Luiz Otávio, Da Silva e Marlon (Rick); Alê Carioca, Allan, Yago Morais e Nill; Lipe (Somália) e Wilson (Renan). Técnico: Ricardo Barreto.

GOLS - Henrique (pênalti), aos 7, e Bolatti (pênalti), aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Newley Ferreira (RJ).

CARTÃO AMARELO - Daniel e Victor Hugo.

PÚBLICO - 582 torcedores (456 pagantes).

RENDA - R$ 9.170,00

LOCAL - Estádio de Moça Bonita, no Rio.