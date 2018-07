Com reservas, Corinthians quer 1.ª vitória no Brasileiro O Corinthians reencontra a Ponte Preta neste domingo com sentimento de vingança, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda inconformado com a eliminação para os campineiros nas quartas de final do Campeonato Paulista, o lanterna quer dar o troco com uma vitória que pode até tirá-lo da zona de rebaixamento. De quebra, colocaria a "pedra no sapato" dos últimos anos lá entre os piores.