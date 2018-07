Com reservas, Corinthians vence o São Caetano por 1 a 0 no ABC

SÃO PAULO - Mesmo sem os titulares, o Corinthians venceu o São Caetano por 1 a 0, neste sábado, pela oitava rodada, e segue na cola do líder Palmeiras no Campeonato Paulista. O técnico Tite resolveu poupar seus 12 principais jogadores, cansados após a partida com o Deportivo Táchira, pela Libertadores, na última quarta-feira, mas os reservas cumpriram bem o papel e garantiram o resultado positivo no Anacleto Campanella.

Com o gol marcado por Willian, o time do Parque São Jorge recuperou a segunda colocação na tabela e chegou aos 20 pontos, mesmo número do líder Palmeiras, mas com desvantagem no saldo de gols - 9 a 7. Já o São Caetano estacionou nos 11 pontos e está na 11ª colocação.

O Corinthians entrou em campo com todas as atenções voltadas para Adriano. O atacante participava de sua primeira partida desde novembro do ano passado, quando atuou diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e fazia sua estreia como titular no clube. Além dele, a outra novidade era o meia Douglas, que, ainda em busca da melhor forma física, também iniciou entre os 11 e foi muito importante para a vitória, dando a assistência para o gol.

Na próxima rodada, a equipe do técnico Tite enfrenta a Portuguesa, nesta quarta-feira, às 22 horas. Apesar do mando de campo ser do adversário, a partida acontecerá no Pacaembu. Já o São Caetano joga contra o Mogi Mirim, fora de casa, no mesmo dia, mas às 17 horas.

O JOGO

O São Caetano tentava se aproveitar do fato de atuar em casa e começou a partida com tudo. Logo aos 30 segundos, Daniel arrancou pela direita e cruzou para Betinho, o atacante tocou no canto direito e exigiu boa defesa de Danilo Fernandes.

Enquanto isso, o Corinthians sentia falta de entrosamento, já que Tite teve apenas um dia para treinar o time que entrou em campo, mas conseguiu equilibrar a partida. A equipe utilizava-se principalmente das jogadas pelas laterais, com Welder pela direita e Ramon pela esquerda.

Aos 16 minutos, foi justamente Ramon que criou a principal chance de gol corintiana na primeira etapa. Ele aproveitou sobra de escanteio e cruzou da esquerda na cabeça de Ramírez. O peruano mergulhou e tocou com perigo, à esquerda de Luiz.

No minuto seguinte, Adriano apareceu. Na primeira bola que recebeu com possibilidade de finalização, ele bateu da entrada da área, de esquerda, mas acabou sendo atrapalhado pelo próprio pé direito e a bola saiu fraca, sem perigo, para fora.

Talvez pela falta de entrosamento, o Corinthians tinha dificuldade para entrar na área do São Caetano, então a solução passou a ser arriscar de longe. Aos 28 minutos, Douglas tentou de fora da área, mas mandou por cima. Ramírez, um dos principais jogadores da primeira etapa, ainda criou mais algumas chances, enquanto o São Caetano tentava responder no contra-ataque, mas o primeiro tempo, morno, terminou mesmo em 0 a 0.

A segunda etapa começou com o Corinthians melhor, marcando no campo do adversário e chegando com perigo. Aos 5 minutos, Adriano recebeu pela esquerda e tocou para Douglas, o meia rolou para Ramírez que bateu forte, da entrada da área, mas a bola explodiu na defesa adversária.

Com o controle da posse de bola, o time visitante abriu o placar, aos 18 minutos. Douglas recebeu de Ramírez na intermediária. Mesmo fora de forma, o meia mostrou porque é uma das esperanças de criatividade no meio de campo corintiano e deu linda enfiada de bola para Willian, que bateu de primeira para tirar de Luiz.

Atrás no placar, o São Caetano foi para o ataque, mas não conseguia passar da boa marcação do adversário. Assim, o Corinthians continuava com mais posse de bola e chegou mais uma vez aos 26 minutos, com Adriano, que bateu de fora da área, mas errou o alvo por muito.

Aos 28 minutos, novamente o time visitante levou perigo. Ramírez recebeu pela direita, cortou o zagueiro e rolou para Adriano. Ele devolveu para o peruano, que bateu perto, à direita. Foi o último lance do atacante em campo, já que ele sairia para a entrada de Elton.

A resposta do São Caetano aconteceu logo em seguida, com Diego Corrêa, que foi travado por Wallace na hora que bateria para o gol. Marcelo Costa também levou perigo em uma cobrança de falta, mas errou por pouco. Com pouca criatividade, o time do ABC não conseguiu reagir e a partida terminou mesmo em 1 a 0.

SÃO CAETANO 0 x 1 CORINTHIANS

SÃO CAETANO - Luiz; Daniel, Jorge Luiz, Preto Costa e Diego Corrêa; Augusto Recife, Anselmo, Marcone (Thiago Silvy) e Marcelo Costa; Betinho (Pedro Júnior) e Geovane (Ailton). Técnico: Márcio Araújo.

CORINTHIANS - Danilo Fernandes; Welder, Wallace, Marquinhos e Ramon; Gomes, Edenilson, Luis Ramírez e Douglas (Vitor Júnior); Willian (Gilsinho) e Adriano (Elton). Técnico: Tite.

Gol - Willian, aos 18 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Augusto Recife, Gomes, Diego Corrêa, Welder, Wallace.

Árbitro - Aurélio Santanna Martins.

Renda - R$ 194.435,00.

Público- 5.506 pagantes.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano (SP).