Com reservas, Cruzeiro decide no 1º tempo e vence Atlético-GO antes de decisão

De olho na decisão da Copa do Brasil, que será na quarta-feira, diante do Flamengo, no Mineirão, o Cruzeiro escalou um time repleto de reservas contra o Atlético Goianiense, neste domingo, no Estádio Olímpico, em Goiânia, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um primeiro tempo intenso, o time mineiro venceu por 2 a 1.

O resultado mais justo, talvez, fosse o empate porque a equipe goiana dominou toda a etapa final. A vitória deixou o Cruzeiro com 40 pontos, em quinto lugar, dando moral para tentar superar o Flamengo na decisão. No Rio, houve empate por 1 a 1 e agora quem vencer será campeão. A derrota deixou o Atlético-GO com 22 pontos, ainda na lanterna do Brasileirão.

Para quem viu a escalação inicial do Cruzeiro, repleta de reservas, não esperava muita coisa. Mas o time mineiro iniciou o jogo em alta velocidade e na pressão em cima do adversário. Logo no primeiro minuto, Bryan avançou sozinho e arriscou o chute. A bola bateu no pé da trave de Marcos, que deu sorte.

Mas, aos quatro minutos, o Cruzeiro abriu o placar. Após a jogada pelo lado direito, Rafael Marques fez o passe para Rafael Sobis que chutou em cima da defesa. O rebote ficou fora da área para o chute de Arrascaeta no canto direito de Marcos. Aos dez minutos, quase Rafael Marques ampliou em um cabeceio que tirou tinta da trave.

Até então o time atleticano não acertava sua marcação. E sofreu o segundo gol aos 21 minutos, em um contra-ataque. Nonoca roubou a bola na defesa e lançou Rafael Sóbis em velocidade. Ele avançou com a bola e desviou para as redes na saída de Marcos. O ritmo do time mineiro era intenso. Rafael quase ampliou aos 26 minutos, quando a bola foi aliviada pela defesa quase em cima da linha de gol.

O segundo tempo começou bem diferente. O Atlético-GO voltou com o criativo Jorginho no lugar de Igor. E aos dois minutos saiu o primeiro gol do time. Jonathan lançou Jorginho pelo lado direito e ele fez o cruzamento para o meio, pegando Luiz Fernando de frente. O meia completou de chapa para as redes.

Mais recuado e cansado, o Cruzeiro sentiu o gol e passou a ser pressionado. Aos 15 minutos saiu a melhor chance de empate. Paulinho chutou de fora da área, a bola tocou na trave esquerda e voltou nas costas do goleiro Rafael. Ela poderia entrar, mas caprichosa, saiu para escanteio.

A entrada de Niltinho no lugar de Andrigo deixou o time da casa ainda mais ofensivo. Na tentativa de equilibrar as ações, Mano Menezes fez duas mexidas no Cruzeiro. Saíram Rafael Marques e Lucas Romero para as entradas, respectivamente, de Raniel e Hudson. A partir daí, apesar da pressão, o time administrou a vantagem.

Pelo Campeonato Brasileiro os dois times voltam a campo no próximo domingo, às 16 horas. O Atlético-GO vai visitar o Avaí, em Florianópolis, enquanto o Cruzeiro receberá o líder Corinthians, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 2 CRUZEIRO

ATLÉTICO-GO - Marcos; Jonathan (André Castro), William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho, Igor (Jorginho), Andrigo (Niltinho) e Luiz Fernando; Alison. Técnico: João Paulo Sanches.

CRUZEIRO - Rafael; Lennon (Ezequiel), Artur, Digão e Bryan; Nonoca, Lucas Romero (Hudson) e Rafinha; Rafael Sobis, Rafael Marques (Raniel) e Arrascaeta. Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Arrascaeta, aos 4, e Rafael Sóbis, aos 21 minutos do primeiro tempo. Luiz Fernando, aos dois minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Jonathan, Bruno Pacheco, Gilvan e Luiz Fernando (Atlético-GO). Lennon e Nonoca (Cruzeiro).

RENDA - R$ 109.630.

PÚBLICO - 5.234 pagantes.

LOCAL - Estádio Olímpico, em Goiânia (GO).