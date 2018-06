Com reservas, Cruzeiro decide no primeiro tempo e vence fácil a URT

O Cruzeiro segue sobrando no Campeonato Mineiro. Classificado antecipadamente às quartas de final e com a melhor campanha da primeira fase, o time atuou com os reservas nesta quarta-feira, mas não teve problemas para derrotar a URT por 3 a 0, no Mineirão, pela penúltima rodada.

+ TEMPO REAL - Cruzeiro 3 x 0 URT

Com uma campanha praticamente perfeita, o Cruzeiro chegou aos 28 pontos em 30 possíveis e vai encerrar a sua participação nesta etapa da competição no domingo, quando visitará a Patrocinense. A URT está com 12 pontos e em nono lugar, fora da zona de classificação às quartas de final, na qual tentará entrar no domingo, quando vai receber o Boa, em Patos de Minas.

No primeiro tempo do duelo, o Cruzeiro teve grande atuação e abriu 3 a 0, tendo finalizado 16 vezes, contra apenas uma da URT. E após desperdiçar algumas chances nos minutos iniciais, abriu o placar aos 17 minutos com um belo gol. Marcelo Hermes cruzou, Thiago Neves dividiu pelo alto e a bola sobrou para Rafael Sobis, que bateu de primeira para marcar.

Logo depois, aos 23, o Cruzeiro ampliou em linda jogada coletiva. Dessa vez, Arrascaeta avançou com a bola e passou para Sobis, que devolveu para o uruguaio finalizar e fazer 2 a 0. O terceiro gol do Cruzeiro também teve a participação de Sobis. Dessa vez, ele acionou Thiago Neves que, livre na grande área, chutou cruzado, aos 43 minutos.

Com a larga vantagem, o Cruzeiro diminuiu o ritmo na etapa final, mas praticamente não foi ameaçado pela URT, pois se defendeu bem. Além disso, criou chances de gol para ampliar o placar.

O Mineiro teve outros quatro jogos nesta quarta-feira: América 2 x 0 Caldense, Tombense 1 x 0 Tupi, Boa 2 x 1 Patrocinense e Democrata de Governador Valadares 4 x 3 Villa Nova.