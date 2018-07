Com reservas, Cruzeiro empata com a Ponte Preta e pensa no River

Com a escalação totalmente reserva, de 1 a 11, o Cruzeiro pisou no gramado do Mineirão, neste domingo à noite, totalmente fora do duelo com a Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro visa o jogo de quarta-feira, no Mineirão, contra o River Plate, da Argentina, quando um empate garante a vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América.

Por isso mesmo, pouco se importou pelo empate por 1 a 1, que valeu seu primeiro gol e primeiro ponto na competição. Este ponto tirou o Cruzeiro da lanterna, mas não o livrou da zona de rebaixamento ao lado de Flamengo, Figueirense e Joinville, todos com um ponto. A Ponte Preta se deu por satisfeita em levar o empate para casa e contabilizar cinco pontos, na sétima posição.

O técnico Marcelo Oliveira tentou minimizar a ausência dos titulares e valorizar a presença dos reservas "porque a gente trabalha todo o elenco de uma mesma maneira. Uma eventual falta de entrosamento a gente vai superar com vontade e um pouco de conversa". Ele usou alguns jogadores que não atuavam há muito tempo e chamou seu novo onze de "time alternativo".

Cautelosa no começo do jogo, a Ponte Preta tentou nos primeiros minutos dar espaço para que o time mineiro avançasse. Mas o "mistão" cruzeirense mostrou falta de entrosamento, errando muitos passes e, por isso, encontrando dificuldades para chegar ao ataque. Apesar de duas descidas em velocidade de Gabriel Xavier pelo lado esquerdo do ataque, o goleiro Marcelo Lomba não fez nenhuma defesa.

Aos poucos, o time paulista dominou as ações no meio-campo, trocando passes rápidos e explorando a triangulação pelo lado direito do ataque, com Rodnei, Felipe Azevedo e Biro Biro. Mesmo porque do outro lado, o volante Juninho estava improvisado na lateral-esquerda. As duas melhores chances de gols foram do visitante e em lances semelhantes. Ambos os passes saíram dos pés do meia Renato Cajá, o cérebro da Ponte.

No primeiro, aos 20 minutos, num escanteio, o goleiro Rafael saiu errado e o zagueiro Tiago Alves desviou de cabeça, mas para fora. A bola saiu do lado direito da trave. E aos 45 minutos, quando Cajá cobrou falta da intermediária com efeito, a defesa não cortou e o goleiro Rafael outra vez chegou atrasado. Por sorte, a cabeçada de Pablo passou por cima do travessão.

No intervalo, o técnico Guto Ferreira entrou em campo para reclamar e foi excluído do jogo, sendo obrigado a ver das arquibancadas o segundo tempo. Que começou com o Cruzeiro mais adiantado, esquentando o duelo. Aos seis minutos, após escanteio de Gabriel Xavier, o atacante Henrique subiu no segundo andar e testou. Mas a bola tocou no travessão e saiu. A saída do Cruzeiro era tudo que a Ponte queria para explorar os contra-ataques. Aos sete minutos, Renato Cajá apareceu na marca do pênalti para chutar de esquerda e exigir boa defesa de Rafael. No minuto seguinte, em jogada de velocidade pelo lado direito, após cruzamento, Biro Biro fez o corta-luz e Renato Cajá ficou na frente de Rafael, que espalmou para escanteio.

GOLS NO FINAL

Quando empate sem gols parecia já cair bem para os dois times, saíram os gols. O primeiro do Cruzeiro, aos 36 minutos, numa falta ensaiada. Fabrício passou por cima da bola e deu um leve toque de calcanhar para a bomba de Charles. O goleiro Marcelo Lomba ainda tocou na bola, que morreu no ângulo superior direito. A Ponte empatou pouco tempo depois, aos 39 minutos. Fernando Bob fez o levantamento para a área, Cesinha ajeitou para o chute rasteiro e forte de Biro Biro. Tudo igual e mais justo. Mesmo assim, Marcelo Lomba ainda fez duas grandes defesas aos 45 e aos 46 minutos em chutes de Alisson e Riascos.

A Ponte Preta está classificada à terceira fase da Copa do Brasil para enfrentar o Coritiba, fazendo o primeiro jogo quarta-feira, no estádio Couto Pereira, às 19h30. Depois vai pegar a Chapecoense, sábado, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Este jogo terá portões fechados, porque o time paulista perdeu dois mandos de campo devido a incidentes com sua torcida em Joinville, na 35.ª rodada do Brasileiro da Série B do ano passado. Já cumpriu um jogo, na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo. Guto Ferreira, expulso, vai ter que cumprir suspensão automática, por conta de uma nova norma disciplinar.

O Cruzeiro só volta a atuar pelo Brasileiro no próximo domingo diante do Figueirense, em Florianópolis, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 PONTE PRETA

CRUZEIRO - Rafael; Ceará, Léo, Paulo André e Fabrício; Bruno Edgar (Neilton), Eurico, Charles e Gabriel Xavier (Alisson); Joel e Henrique Dourado (Riascos). Técnico: Marcelo Oliveira.

PONTE PRETA - Marcelo Lomba; Rodinei, Tiago Alves, Pablo e Juninho; Josimar, Fernando Bob e Renato Cajá (Roni); Biro Biro, Felipe Azevedo (Cesinha) e Diego Oliveira (Borges). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Charles, aos 36, e Biro Biro, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo André e Fabrício (Cruzeiro); Pablo e Juninho (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 290.912,00.

PÚBLICO - 9.639 pagantes (10.645 total).

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).