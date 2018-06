Com 'reservas decisivos', Internacional mira vingança contra Vitória em Salvador

Pouco mais de um mês da eliminação precoce na Copa do Brasil para o Vitória, em Salvador, o Internacional revê o rival baiano nesta quarta-feira, às 19h30, na abertura da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, que será disputado no palco da eliminação, o estádio Barradão, o time gaúcho mira a vitória para se vingar e aumentar o embalo no torneio.

Depois de uma seca de vitórias e de gols que colocou o time colorado perto da zona de rebaixamento, o Internacional retomou o bom momento com duas vitórias seguidas em casa sobre Chapecoense e Corinthians, esta de virada, e busca, agora, um novo triunfo longe de Porto Alegre para manter a boa fase e encostar no pelotão da frente na tabela de classificação.

O Internacional também persegue dar um fim ao jejum de triunfos fora de casa. Longe do estádio Beira-Rio, a equipe colorada tem dois empates e duas derrotas. No momento, o time do técnico Odair Hellmann é o oitavo colocado com 11 pontos, a três do Flamengo, que lidera a competição.

"Estamos fazendo grandes jogos. Sabemos como é jogar lá (no Barradão), perdemos nos pênaltis. Viramos a chave. É outro campeonato, mais um jogo importante. Esperamos ganhar fora de casa", disse o zagueiro Rodrigo Moledo, sobre a revanche contra o Vitória.

O Internacional está diferente 40 dias depois do confronto em que foi derrotado pelo Vitória. Muito do bom momento do time gaúcho passa por jogadores considerados reservas, mas que têm ganhado cada vez mais espaço. Caso do atacante Lucca, que marcou o seu primeiro gol com a camisa colorada no duelo contra a Chapecoense e entrou no time para substituir o meia D'Alessandro, machucado. Nesta quarta-feira seguirá entre os titulares, já que o argentino segue fora.

Outro que ajudou na retomada do melhor desempenho do Internacional foi o atacante Rossi. Ele saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória sobre o Corinthians no último domingo e, com a suspensão de Leandro Damião pelo terceiro cartão amarelo, deve ser ganhar uma chance entre os titulares.

William Pottker, com isso, jogará mais adiantado, como homem de referência. A outra mudança de Odair Hellmann será na lateral esquerda. Iago está suspenso e dará lugar a Uendel.