Com reservas e ajuda do rival, Flamengo derrota o Madureira no Rio

RIO - Mesmo com seu time reserva, o Flamengo venceu com facilidade o Madureira por 2 a 0, nesta quarta-feira, em um Maracanã praticamente vazio e se manteve na "cola" do Fluminense, líder do Campeonato Carioca após nove rodadas. Ambos somam 22 pontos, com sete vitórias, mas o time tricolor leva a melhor no saldo de gols (12 a 10). O técnico Jayme de Almeida poupou os titulares visando ao jogo da próxima semana, no Rio, contra o Emelec, do Equador, pela Copa Libertadores.

Com o placar ainda zerado, o Flamengo voltou a ser beneficiado pela arbitragem. Léo puxou a camisa de Luiz Paulo dentro da área e o árbitro Rodrigo Nunes de Sá não marcou pênalti. No último domingo, o time rubro-negro escapou de uma desvantagem inicial no confronto contra o Vasco quando um gol legal de Douglas, em cobrança de falta, não foi validado.

Pouco depois do lance, o Flamengo se aproveitou de um erro da defesa do Madureira e fez 1 a 0. O gol surgiu em um cruzamento de João Paulo da esquerda. O zagueiro Leozão se atirou ao campo e todo atrapalhado tocou a bola para o fundo da própria rede. O jogo continuava morno, mas a superioridade do Flamengo era nítida. Em um contra-ataque veloz, Muralha lançou a bola para Negueba. Sem marcação, o ágil atacante entrou na área e concluiu com categoria, ampliando o placar.

No segundo tempo, o Madureira esboçou uma reação e o goleiro Paulo Victor se destacou com boas defesas. O Flamengo criou pouco e deu a impressão que estava satisfeito com o resultado. Neste sábado, o time vai enfrentar o Resende e Jayme de Almeida voltará a escalar os titulares para que mantenham ritmo de jogo.

REFORÇO

Na noite desta quarta a diretoria do Flamengo anunciou a contratação do volante Márcio Araújo, que atuou no ano passado pelo Palmeiras. O jogador, de 29 anos, assinou contrato até dezembro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 0 MADUREIRA

FLAMENGO - Paulo Victor; Léo, Chicão, Erazo e João Paulo; Feijão, Muralha, Gabriel e Rodolfo (Recife); Negueba (Bruninho) e Alecsandro (Nixon). Técnico: Jayme de Almeida.

MADUREIRA - Rodrigo Café; Marquinho, Aislan, André e Luiz Paulo; Leozão, Bruno Tiago (Robert), Gilson e Victor Bolt; Carlinhos e Vitor Borges (Romário). Técnico: Antônio Carlos Roy.

GOLS - Leozão (contra), aos 11, e Negueba, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel e Muralha (Flamengo); Luiz Paulo, Marquinho e Gilson (Madureira).

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá.

RENDA - R$ 117.620,00.

PÚBLICO - 2.487 pagantes.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).