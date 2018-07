Com reservas e jogadores do sub-20, Flu faz 1º treino para clássico com Vasco

Depois de ter estreado na Copa da Primeira Liga com uma vitória por 3 a 2 sobre o Criciúma, na noite de terça-feira, em Juiz de Fora (MG), o Fluminense já começou a projetar o clássico que fará contra o Vasco, domingo, às 17 horas, no Engenhão, em sua estreia no Campeonato Carioca.

Conforme já estava programado, os jogadores que foram titulares diante da equipe catarinense ganharam descanso, enquanto Marquinho, Lucas Fernandes e Pedro, que entraram no segundo tempo do duelo em Minas Gerais, participaram de um treinamento coletivo junto com a equipe reserva tricolor na tarde desta quarta-feira no CT Pedro Antonio.

A atividade também contou com a presença de jogadores da equipe sub-20 do Fluminense, que ajudaram a compor os times no coletivo também por causa da ausência dos titulares que enfrentaram o Criciúma. Os garotos chamados para ir ao campo foram os laterais Diogo e Mascarenhas, o volante Wendel, o meia Paulinho e o atacante Patrick, que, além de serem avaliados pelo treinador Abel Braga, foram observados de perto pela comissão técnica da equipe de juniores durante o treinamento.

O Fluminense voltará a treinar com o seu elenco completo na tarde desta quinta-feira, quando Abel deverá começar a montar a formação que levará a campo no clássico diante dos vascaínos.