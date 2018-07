Com reservas, Flamengo embolsou só R$ 555 em jogo no Maracanã

RIO - O borderô do jogo do Flamengo com o Madureira, na noite de quarta-feira, no Maracanã, revela um dado inusitado. O time rubro-negro, dono da maior torcida do País, recebeu líquido pelo jogo pouco mais de R$ 500 - precisamente R$ 555,43. Apenas 2.487 pessoas pagaram ingresso para ver o time de Jayme de Almeida vencer o Madureira por 2 a 0 e se manter colado ao Fluminense com a maior pontuação (22) do Campeonato Carioca - o Fla fica em desvantagem por causa do saldo de gols.

As desculpas de que o técnico escalou os reservas, em razão da partida da semana que vem, contra o Emelec, pela Copa Libertadores, e de que o jogo seria transmitido pela TV são insuficientes para explicar o fiasco de público e renda. O que está claro este ano é o esvaziamento do Carioca, cada vez mais inexpressivo a começar pelo número excessivo de clubes (16).

O Flamengo contraiu empréstimo de R$ 27 milhões com o grupo que controla o Maracanã e, pelo acordo, passou a descontar já nesse jogo com o Madureira 35% de sua cota de bilheteria, além do total arrecadado com venda de camarotes.