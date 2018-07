Com reservas, Flamengo estreia contra o Bonsucesso O Flamengo chegou a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas, após 10 jogos sem vitória, passou a disputar vaga na Copa Libertadores de 2012. Conseguiu, para a fase preliminar da competição continental, mas foi o suficiente para um início de ano tranquilo. Sem Thiago Neves, agora no rival Fluminense, e em meio à crise nas bastidores envolvendo treinador e principal atleta do elenco, o meia Ronaldinho Gaúcho, o Flamengo estreia neste sábado no Campeonato Carioca com uma equipe reserva.