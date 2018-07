Com reservas, Flamengo goleia em estreia no Carioca e alivia crise

RIO - Normalmente um clube de futebol entra em crise quando o time dentro de campo não vai bem. O Flamengo conseguiu a proeza de iniciar 2012 em uma turbilhão de confusões e controvérsias antes que a bola rolasse. A esperança rubro-negra é que se dê o inverso, que os resultados positivos em campo amenizem o ambiente. O primeiro passo foi dado neste sábado, com a vitória por 4 a 0 sobre o Bonsucesso, pela primeira rodada da Taça Guanabara, no Engenhão.

Agora com três pontos no Grupo A, o Flamengo apostou nos reservas para fazer uma boa estreia, com os titulares na Bolívia para o jogo contra o Real Potosí, quarta-feira, pela fase preliminar da Copa Libertadores. Mais do que suplentes, o time rubro-negro voltou a figurar com boas pratas da casa.

Foram sete neste sábado de início, todos mostrando boas virtudes. O goleiro Paulo Victor, os zagueiros Marllon e Frauches, o lateral João Felipe, os meias João Vitor e Camacho e o atacante Lucas. Comandados pelo auxiliar Júnior Lopes, filho do técnico Antônio Lopes. Mas foi um veterano de fora que se destacou no primeiro tempo.

Depois de roubada de bola de Camacho, Bottinelli serviu Jael, que rolou para o gol vazio, aos 28. Dois minutos depois, boa jogada de Lucas e Jael disparou um petardo de fora da área. A bola desviou na zaga e matou o goleiro Saulo.

"A garotada está aí, querendo mostrar serviço e ganhar uma chance no time principal. Também trabalhei muito na pré-temporada para conquistar o meu espaço", comentou Jael, no intervalo.

No segundo tempo, mais molecada em campo. Tomás, que fez aparições no Brasileiro do ano passado, e o Sub-17 Adryan jogou seus primeiro minutos pelo time de cima rubro-negro. Eles ajudaram a controlar o jogo em um ritmo lento, guardando fôlego e sem levar sustos.

Para coroar sua boa atuação, Camacho ainda fez o seu em belo chute de fora da área, no canto direito de Saulo, aos 28. "Sabia que seria substituído e resolvi arriscar o chute. Graças a Deus fui feliz", comentou o jovem meia.

Ainda houve tempo para Adryan fazer seu primeiro gol pelo time profissional. Bottinelli lançou Magal na esquerda. A promessa rubro-negra se movimentou com inteligência e completou com categoria: 4 a 0. "Fazer um gol pelo profissional do Flamengo não tem explicação. Estou só começando, mas já passei por muita coisa. Não tem explicação", vibrou Adryan.

FLAMENGO 4 x 0 BONSUCESSO

FLAMENGO - Paulo Victor; João Felipe (Digão), Frauches, Marllon e Magal; Maldonado, Camacho (Adryan), João Vitor e Botinelli; Lucas (Tomás) e Jael. Técnico - Júnior Lopes (interino).

BONSUCESSO - Saulo; Eduardo Ratinho (Felipe (Dráuzio), Gomes, Admilton e Dieguinho; Márcio Guerreiro, Bruno Ferreira, Matias Palermo e Marcos Goiano (Jefferson); Diogo e Adriano Magrão. Técnico - Wilson Gottardo.

Gols - Jael, aos 28 e 30 do primeiro tempo; Camacho, aos 28, e Adryan, aos 44 do segundo.

Juiz - Wagner do Nascimento Magalhães.

Cartão amarelo - Frauches, Maldonado, Bottinelli, Tomás, Admilton, Gomes e Diogo.

Renda - R$ 95.520.

Público - 6.079 presentes.

Local - Estádio do Engenhão.