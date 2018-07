Com reservas, Flamengo inicia o Carioca contra o Audax no Maracanã

RIO - A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca está marcada para este domingo contra o Audax, às 17 horas, no estádio do Maracanã. A torcida provavelmente não verá em campo a maioria da base campeã da Copa do Brasil em 2013. Isso porque, além da provável saída de Elias e Luiz Antônio, o técnico Jayme de Almeida deve poupar os principais jogadores da equipe em favor da preparação para a disputa da Copa Libertadores.

Os reforços contratados nesta temporada também não devem jogar. Com isso, o time que vai entrar em campo deve ser formado principalmente por jovens, como o técnico tem demonstrado nos treinamentos. O jovem atacante Negueba, de 21 anos, retorna ao Flamengo após uma passagem apagada pelo São Paulo e agora terá de apresentar um bom futebol no time de Jayme de Almeida para se firmar na equipe.

Os torcedores rubro-negros que forem ao Maracanã para assistir a equipe reserva do Flamengo vão encontrar os ingressos a um preço alto. O bilhete (inteira) mais barato custa R$ 40; para sócios e para não sócios, R$ 60.