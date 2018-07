Com reservas, Flu terá três atacantes na estreia O Fluminense tem duas competições a jogar no primeiro semestre: a Libertadores e o Campeonato Carioca. Desde já o clube trabalha para distinguir bem os dois campeonatos. Tanto que, enquanto os reservas se preparavam para estrear no estadual, neste sábado, contra o Friburguense, os titulares realizaram jogo-treino contra a Portuguesa-RJ.