Com reservas, Fluminense aplica 3 a 0 em estreia no Campeonato Carioca

RIO - É nessas horas que a formação de um elenco profundo, com muitas opções, paga dividendos. Enquanto os titulares se preservavam para a estreia na Libertadores, dia 7 de fevereiro, os reservas do Fluminense enfrentaram o Friburguense, neste sábado, em Moça Bonita, e venceram por 3 a 0, sem precisar de muito esforço no Campeonato Carioca.

Desta forma, o time tricolor somou os primeiros três pontos no Grupo B da Taça Guanabara. "Missão cumprida. Sob um calor muito forte. Poderíamos ter nos aplicado mais no segundo tempo, mas alcançamos a vitória", comentou o atacante Rafael Moura.

O triunfo dá a largada na temporada que os tricolores esperam ser de conquistas. Os primeiros três pontos foram garantidos com um bom primeiro tempo. Sem forçar o ritmo, os suplentes de Abel Braga abriram o marcador cedo. Aos 14, depois de uma chegada perigosa do time da serra, Rafael Moura dominou o cruzamento de Souza e ajeitou com açúcar para Araújo, que chutou no canto.

O Friburguense ameaçava esporadicamente com arremates de fora da área e Jorge Luiz e Ricardinho fizeram Ricardo Berna trabalhar. Mas quem fez o segundo gol foram os mandantes. Após pressão e chute de Araújo, Rafael Moura aproveitou o rebote do goleiro Marcos e ampliou. "Um calor deste em início de temporada é sempre sacrificante", destacou Moura, citando o sol forte de Bangu.

O segundo tempo foi disputado em ritmo ainda mais lento, com o Fluminense dosando as energias. Caiu sob medida um golzinho de início, para deixar o jogo à feição do gosto da equipe de Abel Braga. Aos sete minutos, Thiago Carleto cobrou falta pela direita, a bola resvalou em Sérgio Gomes e entrou: 3 a 0. Daí até o fim da partida foi apenas administrar a posse de bola e garantir a primeira vitória do ano.

FLUMINENSE 3 x 0 FRIBURGUENSE

FLUMINENSE - Ricardo Berna; Souza (Rodrigo), Digão, Márcio Rosário e Thiago Carleto (Lucas Patinho); Jean, Valencia e Wellington Nem; Araújo, Martinuccio (Fábio Braga) e Rafael Moura. Técnico: Abel Braga.

FRIBURGUENSE - Marcos; Sérgio Gomes, Cadão, Evair e Flavinho; Bidu, Lucas, Marcelo e Jorge Luiz (Victor Hugo); Ricardinho (Ziquinha) e Diego Santos (Rômulo). Técnico: Gerson Andreotti.

Gols - Araújo, aos 14, e Rafael Moura, aos 37 do primeiro tempo; Thiago Carleto, aos 7 do segundo.

Juiz - Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

Cartões amarelos - Márcio Rosário e Lucas.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Estádio de Moça Bonita, em Moça Bonita.