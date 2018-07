Com reservas, Grêmio bate América-MG por 3 a 0 e segue na briga por vaga no G6

Com as equipes alteradas por motivos distintos, o Grêmio venceu o América-MG por 3 a 0, neste domingo, em partida disputada na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Escalado só com reservas, o time gaúcho não contou com a atuação nem mesmo do goleiro Marcelo Grohe, por causa do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Já o América, que entrou em campo já rebaixado para a Série B, começou a fazer testes para 2017, colocando em campo, por exemplo, o volante Maktom, de 18 anos. Os gols da partida foram marcados por Fred, Negueba e Bolaños. Com o resultado, o Grêmio vai a 53 pontos e permanece na briga por vaga na Copa Libertadores. O time mineiro, por sua vez, seguiu com 27 pontos, na lanterna da tabela.

O Grêmio abriu o placar aos 9 minutos, com Fred, escorando cobrança de falta de Iago no meio da área. Aos 19 minutos, Everton avançou pela esquerda e chutou cruzado. João Ricardo defendeu. O goleiro do América, que é o grande destaque do time ao longo de todo o campeonato, pegou outra aos 21 minutos, dessa vez em um chute de Guilherme. Mas goleiro sozinho não ganha jogo.

No lance seguinte, o Grêmio ampliou com Negueba, aos 23 minutos. O jogador aproveitou confusão na área depois de cruzamento e ampliou para o time da casa. Na única jogada em que o América ameaçou o gol do Grêmio no primeiro tempo, Nilson escorou escanteio e a bola passou à direita do arqueiro da equipe gaúcha.

O América chegou ao gol com perigo aos 4 minutos do segundo tempo. Nilson deixou a bola para Tony, que chutou e obrigou Leo a espalmar a bola, numa excelente defesa do goleiro gremista.

O Grêmio, por sua vez, perdeu gol feito aos 17 minutos. Bolaños recebeu na área e rolou para Guilherme que, cara a cara com João Ricardo, chutou por cima do gol.

Aos 20 minutos, entretanto, veio o terceiro gol do Grêmio, com Bolaños, que recebeu de Sandows e tocou na saída de João Ricardo. Com três de frente, o time da casa passou a tocar a bola, esperando o fim do jogo.

Na próxima rodada, o América recebe o Sport no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida será no sábado, às 20 horas. O Grêmio joga contra o Santa Cruz, no domingo, no estádio Arruda, em Recife, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 0 AMÉRICA-MG

GRÊMIO - Léo; Wallace Oliveira, Fred, Wallace Reis e Iago; Kaio, Jaílson (Matheus Batista), Negueba (Tyroane Sandows), Bolaños e Guilherme (Leo Tilica); Éverton

Técnico: Renato Gaúcho.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Christian Sávio, Cardoso, Roger, Bruno Teles e Juninho; Maktom (Danilo Barcelos), Ernandes e Tony; Bruno Sávio (Michael) e Nilson (Hélder).

Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Fred, aos 9, e Negueba, aos 23 minutos do primeiro tempo; Bolaños, aos 20 do segundo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Teles e Christian Sávio.

PÚBLICO - 10.765 pagantes.

RENDA - R$ 227.090,00.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).