Com reservas, Grêmio empata com o Atlético-GO antes da final da Libertadores

Atuando com o time reserva por conta da final da Copa Libertadores da América, o Grêmio ficou no empate por 1 a 1 diante do rebaixado Atlético-GO, neste domingo, na sua arena, em Porto Alegre (RS), pela 37.ª rodada, a penúltima do Campeonato Brasileiro. Os gols saíram no segundo tempo. Andrigo colocou os visitantes na frente, mas Lucas Poletto empatou dois minutos depois.

Com o empate, o Grêmio se mantém na segunda colocação, com 62 pontos. O Palmeiras, que na segunda-feira enfrenta o Botafogo, pode ultrapassá-lo na classificação em caso de vitória. O Atlético-GO é o lanterna e já rebaixado, com 35 pontos.

A última rodada do Brasileiro acontece no próximo domingo, com todos os jogos às 17 horas. O Grêmio enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, enquanto o Atlético-GO joga diante do Fluminense, em Goiânia (GO). Antes, porém, na quarta-feira, às 21h45, o time gaúcho faz a partida de volta da final da Libertadores diante do Lanús, na Argentina. Na ida, os brasileiros venceram por 1 a 0. O empate garantirá o terceiro título da competição.

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio. Com o time reservas, o Grêmio sentiu a falta de entrosamento. O time deu espaços ao Atlético-GO, que criou as melhores oportunidades de gol.

Aos 22 minutos, Luiz Fernando finalizou com perigo de dentro da área, e a bola foi pela linha de fundo. No minuto seguinte, Gilvan ganhou pelo alto após cobrança de escanteio e cabeceou com perigo.

O Grêmio teve sua melhor oportunidade após falha defensiva do Atlético-GO. Aos 24 minutos, Gilvan errou na saída de bola e entregou nos pés de Kaio, que bateu forte de dentro da área e mandou por cima do gol de Kléver. Três minutos depois, o time goiano quase marcou com Diego Rosa, que chutou para defesa de Paulo Victor.

Buscando mais o campo de ataque no segundo tempo, os visitantes abriram o placar aos 24 minutos. Após tabela com Diego Rosa, Andrigo chegou antes da defesa do Grêmio e chutou rasteiro da entrada da área. A bola foi no canto direito de Paulo Victor.

O time gaúcho, porém, demorou só dois minutos até deixar tudo empatado novamente. Rafael Thyere cabeceou após cobrança de escanteio, e a bola foi no travessão. No rebote, Lucas Poletto testou para igualar o placar.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 ATLÉTICO-GO

GRÊMIO - Paulo Victor; Leonardo, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Conrado; Cristian (Lucas Poletto), Machado (Vico), Kaio, Patrick (Jean Pyerre) e Dionathã; Beto da Silva. Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-GO - Kléver; Jonathan, Gilvan, William Alves e Breno Lopes; André Castro, Igor (Jefferson Nem), Andrigo, Jorginho e Luiz Fernando; Diego Rosa (Alison). Técnico: João Paulo Sanches.

GOLS - Andrigo, aos 24, e Lucas Poletto, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Leonardo e Machado (Grêmio); William Alves, André Castro e Gilvan (Atlético-GO).

PÚBLICO - 6.783 pagantes (8.259 presentes).

RENDA - R$ 197.923,00.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).