Com reservas, Grêmio sofre, mas empata com o São Luiz pelo Gauchão

O técnico Renato Gaúcho deve ter ficado satisfeito com o que viu em campo nesta quarta-feira à noite. Mesmo sem seus principais jogadores, o Grêmio fez uma boa partida e ficou no empate com o São Luiz, por 2 a 2, no estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.

Preocupado com o Gre-Nal de sábado, o Grêmio mandou a campo um time recheado de jogadores jovens. Nem mesmo Renato Gaúcho viajou para o interior. Apesar disso, o time volta com um importante empate e mantém a vice-liderança, com 14 pontos, três a menos do que o rival Internacional, com 17, porém, com um jogo a mais: 8 a 7. O Grêmio ainda está dois pontos na frente do próprio São Luiz, quinto colocado, e primeiro time fora dos times que disputariam as semifinais.

Os dois times se adaptaram rapidamente ao gramado alto e fizeram um primeiro tempo cheio de alternativas. O Grêmio abriu o placar logo aos dez minutos com Léo Pereira, que desencantou como profissional. Mas a alegria durou apenas até os 17 minutos, quando Gustavo Xuxa deixou tudo igual, em forte chute de fora da área.

Ninguém parecia satisfeito com o empate e as chances vinham sendo criadas lá e cá. O São Luiz virou a partida aos 13 minutos do segundo tempo, com Paulinho Santos completando cruzamento. O placar voltou a ficar empatado depois do gol marcado por Léo Chú, aos 26 minutos.

As duas equipes continuaram com a postura ofensiva em busca da vitória. O São Luiz viu o gremista Brenno fazer importantes defesas, enquanto o Grêmio desperdiçou uma boa oportunidade com Léo Chú. No final, o empate acabou sendo justo pelo que foi apresentado ao longo dos 90 minutos.

No sábado, o Grêmio faz o clássico contra o Internacional, às 22h15, na Arena do Grêmio. No domingo, às 20 horas, o São Luiz encara o São José no estádio Francisco Noveletto. Os jogos são válidos pela nona rodada do Gauchão.