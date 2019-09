Com reservas, Inter aposta na força do Beira-Rio para superar o São Paulo

Focado na final da Copa do Brasil, o Internacional recorrerá aos reservas para vencer o São Paulo neste domingo, às 19 horas, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho apostará na força que tem jogando dentro do Beira-Rio, onde venceu sete dos nove jogos que fez no torneio, para seguir na cola dos líderes.

"Não vai ser um jogo fácil. Temos que respeitar o São Paulo. É um jogo que tem que arriscar, buscar o resultado. Somos uma equipe que se impõe dentro de casa", disse Bruno Silva.

O volante tem razão em suas palavras, uma vez que o Inter está invicto no torneio jogando em sua casa e é o segundo melhor mandante do campeonato, atrás apenas do líder Flamengo.

O problema é a campanha irregular fora de casa, que inclui apenas um triunfo e, assim, impede a equipe gaúcha de assumir um posto no grupo dos quatro primeiros na tabela. Hoje, o Inter está em sexto lugar, com 27 pontos, quatro a menos que o São Paulo, que abre a zona dos times que vão para a Libertadores diretamente.

Às vésperas de uma decisão de Copa do Brasil, o técnico Odair Hellmann repetiu o que vem fazendo há muito tempo e comandou treinos fechados. Ele, portanto, não confirmou a escalação, mas é provável que preserve seus principais atletas e mande a campo novamente uma escalação formada inteiramente por reservas.

As dúvidas residem nas laterais. Zeca vai jogar, mas não se sabe se na direita ou na esquerda. Erik é opção para atuar na esquerda e, diante da ausência de Natanael, substituto de Uendel, que se recupera de lesão, Heitor pode ganhar uma chance na direita.

Wellington Silva certamente seria utilizado. No entanto, o atacante foi intimado a depor pela Justiça espanhola, retornou na sexta e não participou de nenhum treinamento. Ele prestou depoimento por conta de um processo que apura um suposto escândalo de manipulação de resultados na temporada 2010/2011, período em que defendeu o Levante, clube acuso de "vender" a derrota por 2 a 1 para o Zaragoza naquela temporada.

A referência no time de suplentes do Inter ficará a cargo de Rafael Sobis. O atacante experiente perdeu o posto de titular para o uruguaio Nico López.