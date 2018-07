Com reservas, Inter leva virada do Avenida pelo Campeonato Gaúcho

SANTA CRUZ DO SUL - Atuando com quase todo o seu time reserva, pois os titulares apenas treinaram neste domingo visando o confronto diante do Once Caldas, pela fase preliminar da Copa Libertadores, o Internacional foi derrotado pelo Avenida, por 3 a 2, em Santa Cruz do Sul, de virada, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho - na última quarta o time bateu o Novo Hamburgo por 1 a 0, em duelo antecipado da quarta rodada por causa da disputa do duelo da próxima quarta pela competição continental.

A derrota deste domingo deixou o Inter na segunda colocação do Grupo 1 do Gaúcho, com três pontos e um jogo a mais que os seus concorrentes. O líder, também com três pontos, é o Lajeadense, que no último sábado bateu o Grêmio por 2 a 0, no Olímpico.

O time colorado chegou a estar vencendo por 2 a 0 já no primeiro tempo neste domingo. O atacante Gilberto abriu o placar aos 10 minutos, antes do meia Fabrício ampliar aos 35. Porém, a equipe visitante sentiu a falta de ritmo de jogo neste início de temporada e levou a virada ao tomar três gols na etapa final.

Leonardo, aos 11, Vinícius, aos 29, e Alex Amado, aos 36, conquistaram a virada do Avenida, que deixou o técnico Dorival Júnior insatisfeito com os seus comandados. "Existe uma distância física muito grande de uma equipe para a outra, mas isto não pode ser justificativa. Tivemos muitos pontos que precisam ser trabalhados para que exista uma correção rápida", avaliou o treinador, lembrando que o time da casa entrou em campo mais bem preparado fisicamente.

Depois da derrota deste domingo, o Inter fará dois jogos em apenas dois dias pelo torneio estadual nesta semana. Ainda com a equipe reserva, pois na quarta-feira os titulares irão encarar o Once Caldas, no Beira-Rio, pela Libertadores, o time irá enfrentar o Cerâmica, na quinta, e depois o Veranópolis, no sábado.

Com apenas o seu goleiro do time considerado titular em campo, o Inter foi escalado com Muriel; Claudio Winck, Bolívar, Dalton e Zé Mário; Elton (Lima), Sandro Silva, Marcos Aurélio (Sasha) e Fabrício; Gilberto (Dellatorre) e Jô.

E, apesar de início de temporada, os jogadores admitiram decepção com a derrota de virada para o Avenida. "Demos espaços no segundo tempo. É começo de campeonato e tem gordura pra queimar", disse o atacante Jô. "Temos muito que trabalhar para não sofrer outra situação destas. Fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente pecou", completou o zagueiro Bolívar.

Muriel, por sua vez, também projetou uma melhora para os próximos confrontos da equipe no torneio estadual e lembrou do confronto diante do Once Caldas. "A gente tem que estar mais esperto para que isso não aconteça mais. Agora é esquecer este jogo e trabalhar para a decisão no meio da semana", disse.