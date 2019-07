Com reservas, Internacional derrota o Ceará e se mantém invicto em casa

Com um time alternativo, o Internacional voltou a vencer em seus domínios após duas rodadas sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O sexto triunfo em sete jogos no Beira-Rio, onde ainda está invicto, foi alcançado neste sábado sobre o Ceará pelo placar de 1 a 0.

Agora com 20 pontos, os gaúchos chegaram ao quinto lugar na tabela de classificação e ficaram mais tranquilos no Brasileirão, voltando suas atenções para o jogo decisivo da próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Nacional, do Uruguai. O time cearense, por sua vez, estaciona nos 14 pontos e dorme na 13ª colocação.

Mesmo com uma escalação quase completa de reservas - as exceções eram o goleiro Marcelo Lomba e o lateral-direito Zeca -, a equipe da casa dominou as ações ofensivas no primeiro tempo, enquanto os cearenses, que vinham de vitória sobre o líder Palmeiras na rodada anterior, se posicionavam claramente numa estratégia reativa pela busca do contra-ataque.

Com uma posse de bola que se mantinha em torno dos 70%, o Inter foi empurrando o Ceará para sua grande área, enquanto o adversário tentava assustar com saídas rápidas, especialmente de Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso, que jogavam espetados, buscando espaços nas costas de Zeca e Natanael, mas sem ser efetivos.

Antes de marcar seu gol, os gaúchos assustaram aos 25, com Diogo Silva tendo que trabalhar em dois tempos depois de tentativa em chute cruzado de Wellington Silva. Mas foi só aos 38 que Sarrafiore, até então com poucas participações no jogo, bateu forte de pé esquerdo, aproveitando parede de Rithely para vencer Diogo Silva e abrir o placar.

A intensidade do Inter não se repetiu, porém, no segundo tempo. Do lado cearense, o técnico Enderson Moreira tentou tornar sua equipe mais agressiva com as entradas de Leandro Carvalho e Wescley nos lugares, respectivamente, de Felipe Silva e Mateus Gonçalves.

O time cearense até conseguiu se aproximar da meta do Inter em chegadas com vantagem numérica diante da defesa colorada em alguns contra-ataques, mas pecou no último passe ou na finalização. A única chance do jogo em que Marcelo Lomba trabalhou efetivamente foi aos 42 minutos, em cobrança de falta de Ricardinho que o goleiro espalmou para escanteio.

Antes do término do embate, nos acréscimos, houve tempo ainda para a anulação de um gol dos colorados pelo VAR. A arbitragem de vídeo viu um impedimento na origem da jogada que terminou com a conclusão de Guilherme Parede.

Na próxima rodada do Brasileirão, no sábado, o Inter vai ao Maracanã para enfrentar o Fluminense, às 19h. No mesmo dia e horário, o Ceará terá pela frente o clássico contra o Fortaleza, no Castelão.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 x 0 CEARÁ

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Zeca, Klaus, Bruno Fuchs (Víctor Cuesta) e Natanael; Rithely, Sarrafiore e Nonato; Neilton (Guilherme Parede), Tréllez (Pedro Lucas) e Wellington Silva. Técnico: Odair Hellmann.

CEARÁ - Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Felipe Silva (Leandro Carvalho), Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves (Wescley); Felippe Cardoso (Juninho Quixadá). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Sarrafiore, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Fuchs, Natanael e Sarrafiore (Internacional); Samuel Xavier, Fabinho e Leandro Carvalho (Ceará).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA - R$ 473.620,00.

PÚBLICO - 10.392 pagantes (12.536 no total).

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).