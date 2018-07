Com reservas, Real Madrid estreia com vitória na Copa do Rei

Contando somente com reservas em campo, o Real Madrid obteve uma vitória tranquila em sua estreia na Copa do Rei, nesta quinta-feira. Jogando fora de casa, o time comandado pelo técnico Zinedine Zidane venceu o Fuenlabrada, da terceira divisão, por 2 a 0.

O triunfo deixou o Real perto da vaga nas oitavas de final. Com o resultado, o favorito avançará na competição mesmo em caso de derrota por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, no fim de novembro. Para este jogo, Zidane deve colocar ao menos alguns titulares em campo, apesar da facilidade neste jogo de ida.

O Real entrou em campo em Fuenlabrada com uma equipe totalmente reserva. Os mais conhecidos em campo era Marco Asensio e Lucas Vazquez. Foram justamente os dois que marcaram os gols da partida, ambos no segundo tempo. Curiosamente, eles balançaram as redes em cobranças de pênalti, aos 17 e aos 35 minutos da etapa final.

A segunda penalidade resultou na expulsão de Paco Candela, deixando o time da casa com apenas dez jogadores em campo. Nos instantes finais do jogo, Jesus Vallejo levou o cartão vermelho direto e também deixou o Real com um a menos no gramado.

Se confirmar o favoritismo no jogo da volta, o Real conhecerá seu futuro rival, nas oitavas de final, após sorteio da organização da Copa do Rei.

Em outro jogo de ida nesta quinta-feira, o La Coruña foi surpreendido pelo Las Palmas. Jogando em casa, levou uma goleada por 4 a 1 e se complicou para a partida da volta. Jonathan Calleri, ex-São Paulo, marcou dois dos gols do Las Palmas. Os outros dois foi de Momo.

Ainda nesta noite, o Real Sociedad bateu o Lleida Esportiu por 1 a 0, enquanto o Levante superou o Girona por 2 a 0.