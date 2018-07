Com reservas, Santos avança na Copa do Brasil com vitória 3 mil

Com um time praticamente reserva, o Santos não teve uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo, mas venceu nesta quarta-feira o Londrina por 1 a 0, em São José dos Campos, e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Agora a equipe santista vai enfrentar o Maringá, outro clube paranaense, que mais cedo perdeu para o Madureira por 3 a 1, no Rio, mas se classificou pelo número de gols fora de casa. No confronto de ida, no Paraná, o time paulista já havia vencido pelo mesmo resultado.

A vitória foi a de número três mil na história do clube, em 5.796 jogos disputados. A opção do técnico Marcelo Fernandes em poupar seus principais titulares ocorreu por causa da semifinal do Campeonato Paulista, no domingo, contra o São Paulo. Mas ele perdeu o zagueiro Gustavo Henrique, que saiu machucado logo aos dois minutos de jogo.