Com reservas, Santos goleia Linense por 4 a 1 no Campeonato Paulista

SÃO PAULO - Mesmo jogando com seu time reserva, o Santos voltou a golear no Campeonato Paulista, neste domingo, ao aplicar 4 a 1 no Linense, em São Bernardo do Campo, pela sétima rodada. Alan Kardec, Vinícius, Anderson Carvalho e Dimba foram os autores dos gols santistas.

Apesar do placar, os reservas do Santos estiveram longe de mostrar uma grande atuação. A goleada surgiu em lances de bola parada e vacilos da defesa do rival. A vitória empurrou o Santos para a sexta colocação da tabela do Paulistão, agora com 12 pontos. O Linense ocupa a 13ª colocação, com oito.

O técnico Muricy Ramalho poupou seus titulares neste domingo por conta da proximidade da estreia da equipe na fase de grupos da Copa Libertadores, na quarta-feira. A delegação santista viajará na segunda-feira para a Bolívia, onde enfrentará o The Strongest, pela primeira rodada.

Pelo Paulistão, o time volta a campo no próximo sábado para duelar com o Mirassol, fora de casa. No mesmo dia, o Linense enfrentará o Bragantino, diante de sua torcida.

O JOGO

Com o time reserva, o Santos abdicou do entrosamento para investir nos contra-ataques e aproveitar os eventuais erros da defesa do Linense. E foi assim que, após bater cabeça nos primeiros minutos de jogo, o time santista abriu o placar.

Alan Kardec aproveitou a sobra, após bate-rebate na área, e encheu o pé para o fundo das redes aos 26. Com seu quinto gol no Paulistão, o atacante se redimiu do pênalti desperdiçado dois minutos antes. A finalização havia morrido na trave esquerda do goleiro Douglas.

Exceção, o gol não representava a equilibrada partida. O Linense era mais consistente, acertava mais passes e chegava ao ataque com mais propriedade. O goleiro Rafael, contudo, mostrava serviço debaixo do gol e neutralizava as investidas do rival.

O panorama do jogo ficou mais favorável ao Santos depois do intervalo. O time de Muricy passou a trocar mais passes no meio-campo, reduzindo o espaço do Linense. Mas não evitava as investidas perigosas dos visitantes.

A mudança de postura gerou dividendos ao Santos aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Vinícius surpreendeu a defesa e converteu de cabeça.

O gol não desanimou o Linense, que manteve a iniciativa no ataque. Aos 21, Diego Macedo, que entrara no segundo tempo, descontou ao pegar rebote do goleiro, após boa troca de passes no ataque.

Mas o Santos não demorou para neutralizar a reação do Linense. Aos 28, Anderson Carvalho pegou mal na bola, ao finalizar de fora da área, mas contou com um desvio na defesa para enganar o goleiro Douglas: 3 a 1

Embalado, o time santista chegou ao quarto gol sem maiores esforços. Substituto de Rentería, Dimba recebeu enfiada de Anderson Carvalho na entrada da área e bateu no canto direito de Douglas, selando a goleada do Santos.

SANTOS 4 X 1 LINENSE

SANTOS - Rafael; Vinícius, Bruno Rodrigo, Rafael Caldeira; Crystian (Pará), Anderson Carvalho, Ibson, Felipe Anderson (Breitner), Paulo Henrique; Rentería (Dimba) e Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho.

LINENSE - Douglas; Bruno, Pablo, Anderson Luiz; Marlon, Marcelo (Wellington), Andrade, Neto (Diego Macedo), Tarracha (Alexandre Silva); Lenílson e João Henrique. Técnico: Pintado.

Gols - Alan Kardec, aos 26 minutos do primeiro tempo. Vinícius, aos 16, e Diego Macedo, aos 21, Anderson Carvalho, aos 28, e Dimba, aos 30 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Anderson Luis, Felipe Anderson, Andrade, Bruno Rodrigo, Alexandre Silva, Alan Kardec.

Árbitro - Marcelo Aparecido de Souza

Renda - R$ 96.555,00.

Público - 4.226 pagantes.

Local - Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.