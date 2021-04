Com reservas, São Paulo busca contra o Santo André quinta vitória seguida no Paulista

Setenta e duas horas após conseguir uma bela estreia na Copa Libertadores da América, no Peru, quando venceu o Sporting Cristal, por 3 a 0, o São Paulo volta a campo, nesta sexta-feira, para enfrentar o Santo André, às 20 horas, no Morumbi, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021.

Com uma vantagem confortável na classificação do Grupo B, no qual lidera com 19 pontos, contra dez da Ferroviária, sete da Ponte Preta e cinco do São Bento, o técnico Hernán Crespo deverá escalar um time reserva, buscando poupar alguns jogadores, afinal a equipe tem jogo marcado para domingo, em Itu, ás 22h15, diante do Ituano, além do segundo compromisso pela Copa Libertadores, dia 19, no Morumbi, frente ao uruguaio Atlético Rentistas.

Com esta maratona de jogos pela frente, Crespo deverá aproveitar os dois próximos jogos do Paulista para dar ritmo a outros atletas como é o caso do veterano zagueiro Miranda, que poderá surgir no lugar de Arboleda. O meia argentino Benítez, um dos melhores no triunfo no Peru e autor de um dos gols, é outro que pode ganhar folga, após desempenho intenso. Igor Gomes é a melhor opção para a vaga.

Rodrigo Nestor e Luan vão completar o setor de meio de campo, enquanto João Rojas e Eder vão ser os destacados para formar a dupla de ataque. O setor ofensivo do São Paulo é o mais efetivo do Paulistão, com 20 gols marcados, após oito jogos disputados.

O Santo André vive um jejum de quatro jogos sem vitória no Paulistão, além de vir de derrota para o Novorizontino, por 2 a 0, na última rodada. Neste jogo, um dos maiores problemas do time do ABC foi a falta de pontaria, pois o time só acertou seis das 23 finalizações no gol adversário.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SANTO ANDRÉ

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Diego Costa, Miranda e Léo; Galeano, Talles Costa, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Rojas (Eder) e Vitor Bueno. Técnico: Hernan Crespo.

SANTO ANDRÉ - Fernando Henrique; Marcos, Pedro Vitor, Rodrigo e Bruno Santos; Fraga, P.H., Marino, Minho, Gegê; Ramon. Técnico: Paulo Roberto Santos.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Morumbi.