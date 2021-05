Com reservas, São Paulo recebe o Racing e quer avançar às oitavas da Libertadores

O São Paulo joga na noite desta terça-feira contra o Racing com o objetivo de garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores. Embora leve muito a sério a Libertadores, o time tricolor prioriza, neste momento, as finais do Campeonato Paulista Sicredi 2021 e, por isso, deve entrar em campo mais uma vez com reservas no duelo diante dos argentinos, às 21h30, no Morumbi.

O São Paulo lidera o Grupo E da Libertadores com oito pontos, mesma pontuação do vice-líder Racing - está na frente do adversário por ter melhor saldo de gols - está invicto na competição continental e pode se classificar para o mata-mata antecipadamente em caso de vitória sobre o rival argentino, que também ainda não perdeu no torneio. Se empatar, terá de contar com um tropeço do Rentistas diante do Sporting Cristal, em duelo a ser disputado na quarta-feira.

Envolvido em uma maratona desgastante de jogos, o São Paulo optou por dar prioridade ao Paulistão porque o torneio é, no momento, a maior oportunidade para tirar o clube de uma seca de quase 11 anos sem títulos. Em relação ao Estadual, o jejum é ainda maior, de 16 anos.

Daí a explicação para o técnico Hernán Crespo preservar os titulares na Libertadores e deixá-los menos desgastados para as finais contra o Palmeiras pelo Estadual. O primeiro será já na quinta-feira, às 22h, no Allianz Parque, e o segundo, domingo, às 16h, no Morumbi.

Ante o Racing, o principal nome na escalação deve ser Luciano, que voltou aos gramados na goleada por 4 a 0 sobre o Mirassol em que deixou a sua marca. O atacante era titular absoluto da equipe, mas sofreu uma lesão muscular e precisa readquirir o ritmo de jogo ideal. Em seu lugar, Crespo tem escalado o jovem Gabriel Sara, que tem correspondido com gols.

Outro que está recuperado de lesão na coxa é Daniel Alves. O lateral-direito, um dos líderes do elenco, porém, deve começar o confronto desta terça no banco de reservas e pode ser que ganhe alguns minutos antes da final do Paulistão. Já o atacante Eder ainda se recupera de um edema na coxa e segue fora.

Nesse cenário, é provável que jovens como Rodrigo Freitas, Rodrigo Nestor, Talles Costa e Welington ganhem mais uma oportunidade para mostrar seu valor ao treinador são-paulino, satisfeito com o que tem visto neste início de temporada. O time tricolor está invicto há 14 partidas e não perde há mais de dois meses. O último revés foi para o Novorizontino, por 2 a 1, pelo Paulistão, no dia 13 de março.

O Racing, por sua vez, surpreendeu ao se classificar para as semifinais da Copa da Liga Argentina derrotando o favorito Vélez Sarsfield nos pênaltis depois de empate sem gols no tempo normal.

Embora o técnico Juan Antonio Pizzi não tenha antecipado as mudanças prováveis, a equipe de Avellaneda, deve jogar no Morumbi com um time misto, de olho já no duelo com o Boca Juniors, próximo rival nas semis da Copa da Liga Argentina.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X RACING

SÃO PAULO - Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Talles Costa, Igor Gomes e Welington; Luciano e Vitor Bueno. Técnico: Hernán Crespo.

RACING - Gabriel Arias; Lucas Orbán, Juan Cáceres, Nery Domínguez e Eugenio Mena; Leonel Miranda, Julián López, Tomás Chancalay e Ignacio Piatti; Enzo Copetti e Maximiliano Lovera. Técnico: Juan Antonio Pizzi.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (Venezuela).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo.