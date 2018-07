Com reservas, Valencia ganha por 1 a 0 e avança na Copa do Rei

VALÊNCIA - O Valencia confirmou o seu favoritismo e avançou, nesta sexta-feira, para as oitavas de final da Copa do Rei. Jogando em casa, no Estádio Mestalla, poupou praticamente todos os seus titulares e venceu o Gimnastic, da terceira divisão espanhola, por 1 a 0. Paco Alcácer fez o gol da equipe valenciana, que havia ficado no 0 a 0 na ida, em Tarragona.

Outros favoritos também avançaram nos jogos desta sexta-feira. O Espanyol recebeu o Real Jaen, da segunda divisão, e ganhou por 2 a 0, chegando a um agregado de 4 a 2. Simão abriu o placar e o brasileiro Sidnei, ex-Internacional, fez o gol que selou a classificação.

Enquanto isso, em Madri, o Rayo Vallecano saiu perdendo para o Valladolid, num gol de Javi Guerra, mas virou com dois de Adrián e um de Bueno. Com a vitória 3 a 1, avançou, uma vez que na ida os dois times haviam ficado no 0 a 0.

Na próxima fase, o Valencia encara o vencedor de Atlético de Madrid e Sant Andreu. O Espanyol terá pela frente Sevilla ou Racing Santander, enquanto o Rayo pega Huelva ou Levante.