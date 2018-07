Com reservas, Vasco sofre gol no fim e fica no empate com Luverdense

Foi por pouco que o time reserva do Vasco não conseguiu uma importante vitória em Lucas do Rio Verde (MT). Com um gol sofrido aos 46 minutos do segundo tempo, os suplentes do time cruzmaltino empataram por 1 a 1 com o Luverdense, neste sábado, no estádio Passo das Emas, pela 16ª rodada da Série B.

Apesar da lamentação pelo gol no fim da partida, o Vasco comemora o empate por garantir a liderança isolada da competição, com 32 pontos, um a mais do que o CRB. Na próxima quarta-feira, o time enfrenta o Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife, pela terceira fase da Copa do Brasil - essa foi a razão para Martin Silva ter sido o único titular escalado neste sábado. Já o Luverdense, com 22 pontos, pulou para a nona posição na Série B e volta a campo no sábado para enfrentar o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador.

Sem entrosamento, o Vasco teve problemas no Passo das Emas e quase sofreu um gol no início da partida. Desatentos, Yago Pikachu e Jomar se atrapalharam e viram Tozin entrar na área para disparar um forte chute, defendido por Martín Silva. Aos 15, o goleiro defendeu o cabeceio de Jean Patrick, em nova falha da defesa.

Para piorar, o técnico Jorginho perdeu William, aos 16 minutos, por lesão. Sem o volante titular até o início do mês, a situação se agravou, com o time mais acuado na defesa. Em uma das raras investidas no primeiro tempo, o Vasco quase conseguiu abrir o marcador. Aos 33, Thalles arriscou de fora da área e acertou o travessão. Quando o time começava a equilibrar o jogo, novo problema. Contundido, Caio Monteiro cedeu lugar para Andrey.

O intervalo foi o tempo suficiente para Jorginho reorganizar o time após as duas baixas. Se não conseguia atacar, também não tinha problemas na defesa. Aos 12, em cobrança de escanteio, Thalles e Rafael Marques se atrapalharam e perderam a chance de gol. Mas, aos 14, Yago Pikachu não desperdiçou. Após passe de Evander, o lateral entrou na área e fez 1 a 0.

Com o placar favorável, o Vasco passou a esfriar o jogo. O Luverdense insistia pelas jogadas laterais, com bolas aéreas, mas o Vasco conseguia se defender com qualidade. Aos 20 minutos do segundo tempo, novo problema para Jorginho. O zagueiro Rafael Marques sentiu dores musculares e teve de ser substituído por Aislan.

Mesmo com a última mudança, parecia que a vitória estava sacramentada. O Luverdense não conseguia atacar e a defesa se segurava. Porém, aos 46, Paulinho levantou na área e Alfredo cabeceou para empatar a partida. O Vasco ainda teve a chance de conquistar a vitória, com Alan, mas o lateral não finalizou e desperdiçou a oportunidade.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 x 1 VASCO

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Raul Prata, Gabriel Valongo, Everton e Paulinho; Moacir (Sérgio Mota), Jean Patrick, Ricardo (Douglas Baggio), Régis (Alfredo) e Rogerinho; Tozin. Técnico: Júnior Rocha.

VASCO - Martín Silva; Yago Pikachu, Jomar, Rafael Marques (Aislan) e Alan Cardoso; Diguinho, William (Mateus Pet), Julio dos Santos e Evander; Caio Monteiro (Andrey) e Thalles. Técnico: Jorginho.

GOLS - Yago Pikachu, aos 14, e Alfredo, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (Fifa-SC).

CARTÕES AMARELOS - Yago Pikachu (Vasco); Everton e Gabriel Valongo (Luverdense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).