Com reservas, Vasco vence o América-MG e lidera

O meia Bernardo, um trunfo do time, foi quem fez o primeiro gol, logo aos 9 minutos, numa cobrança de pênalti sofrido por Leandro. No intervalo, Bernardo deixou o time, escapando de um eventual risco de contusão. Com três gols, o jovem é o artilheiro do Campeonato.

Com mais volume de jogo, o América, mesmo em desvantagem no placar, foi melhor no primeiro tempo. Fernando Prass, muito exigido, fez três defesas difíceis nos 45 minutos iniciais.

O lance decisivo da partida nasceu dos pés de Jéferson. Com elegância, ele dominou a bola no campo do seu time, deu um drible desconcertante em Leandro Ferreira, avançou com estilo e deu um belo passe para Enrico marcar o segundo gol. O segundo tempo apenas começava e o Vasco não deixava o adversário reagir. No final, num contra-ataque veloz, Élton fez o terceiro.

FICHA TÉCNICA:

Vasco 3 x 0 América-MG

Vasco - Fernando Prass; Fagner, Jomar, Fernando e Max; Jumar, Felipe Bastos, Jéferson (Misael) e Bernardo (Enrico); Leandro (Chaparro) e Élton. Técnico - Ricardo Gomes.

América-MG - Flávio; Sheslon, Anderson, Gabriel e Carleto; Dudu, Leandro Ferreira, Amaral (Luciano) e Rodriguinho (Kempes); Eliandro e Fábio Júnior (Alessandro). Técnico - Mauro Fernandes.

Gols - Bernardo, aos 9 minutos do primeiro tempo. Enrico, aos 2, e Élton, aos 45 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Francisco Carlos Nascimento (AL)

Cartões amarelos - Dudu, Gabriel, Eliandro e Jumar.

Cartão vermelho - Dudu.

Renda - R$ 63.880,00.

Público - 2.626 pagantes.

Local - São Januário, no Rio.