Com restrições de viagem, Arsenal receberá Benfica na Grécia pela Liga Europa

O Arsenal vai receber o Benfica pela Liga Europa na Grécia por causa das restrições de viagens que afetam os clubes ingleses em meio à pandemia de coronavírus, anunciou a Uefa nesta sexta-feira.

O jogo de volta das oitavas de final será disputado na casa do Olympiacos, o Estádio Karaiskákis, em Pireu, no dia 25, uma semana depois de o Benfica realizar o duelo como mandante no Estádio Olímpico de Roma.

A Uefa disse anteriormente que a regra dos gols fora de casa como critério de desempate se aplicará na série que valerá vaga nas oitavas de final, embora não exista a vantagem do mando de campo para Arsenal e Benfica.

Ambos os campos neutros também serão palco de outros compromissos da Liga Europa neste mês. O Olympiacos receberá o PSV Eindhoven na próxima semana e a Roma será mandante contra o Braga no dia 25.

Os clubes ingleses não podem viajar para alguns países europeus que adotaram medidas restritivas para evitar a propagação de uma variante mais transmissível do coronavírus, originária na Grã-Bretanha.

Liverpool e Manchester City não podem entrar na Alemanha, então irão para Budapeste, na Hungria, para jogos da Liga dos Campeões da Europa contra RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach, respectivamente. Já o Chelsea vai a Bucareste, na Romênia, para enfrentar o Atlético de Madrid. E o Manchester United irá ao estádio da Juventus em Turim para jogar contra a Real Sociedad na Liga Europa na próxima semana.