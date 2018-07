Com retorno de Anderson, Inter faz treino fechado no Beira-Rio

O Internacional deu sequência nesta quarta-feira aos trabalhos de preparação para o decisivo duelo com o Fluminense, domingo, em Mesquita (RJ), pela rodada final do Campeonato Brasileiro. Mas dessa vez o técnico Lisca decidiu adotar o mistério e comandou uma atividade com os portões fechados.

Apenas a parte inicial do treinamento no Beira-Rio foi aberta. Nesse momento, Lisca não esboçou uma formação titular, mas contou com o retorno do meia Anderson, que havia sido poupado da atividade de terça-feira. Assim, ele não deve ser problema para o confronto com o Fluminense.

Lisca, aliás, tem praticamente todo o elenco à disposição, com exceção de Seijas, que precisará cumprir suspensão automática. E de acordo com o que o técnico indicou nas atividades anteriores, o meia Alex deve ser improvisado na lateral esquerda - a outra opção é Ceará. Além disso, a dupla de ataque deverá ser formada por Nico Lopez e Vitinho.

Caso isso seja confirmado, o Inter vai encarar o Fluminense com a seguinte formação: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Alex (Ceará); Anselmo, Rodrigo Dourado, Anderson e Valdívia; Vitinho e Nico Lopez.

O Inter é o 17º colocado no Brasileirão com 42 pontos e está a dois de Sport e três do Vitória. Por isso, não depende apenas das suas forças para se manter na elite do futebol brasileiro na próxima temporada.