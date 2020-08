Com retorno de Cléber, Ceará encara Atlético-GO em Goiânia

Guto Ferreira não deverá inovar na formação do Ceará para o duelo contra o Atlético Goianiense neste domingo, às 18h, no Estádio Olímpico. O treinador deverá promover o retorno de Cléber, que desfalcou a equipe na vitória por 4 a 3 diante do Vitória, na Copa do Brasil. Por ter atuado no torneio pelo Barbalha-CE, o atacante não pôde entrar em campo. Ele deve ficar com a vaga do veterano Rafael Sóbis.

Cléber é o nome da moda pelos lados do time cearense. O atacante de 23 anos se destacou atuando por clubes cearenses como Barbalha, Guarany de Sobral e Caucaia. Neste ano chegou ao Ceará e já marcou cinco gols em dez jogos.

"É uma pedra bruta e que nós o estamos lapidando. É um menino de muito futuro, podendo se tornar em pouco tempo um dos grandes goleadores do futebol brasileiro", atesta o técnico Guto Ferreira, acostumado com este tipo de trabalho, afinal por dez anos ele trabalhou na base do Internacional. Nesta semana, a direção do Grêmio tentou tirar a revelação do Ceará, oferecendo R$ 15 milhões. As negociações seguem em andamento porque o regulamento permite mudança de clube com o máximo de seis jogos.

Com a entrada de Cléber no ataque, Rafael Sóbis disputa uma camisa com Leandro Carvalho, mas o segundo é o favorito para iniciar o jogo. Já o meio-campo deverá ter novamente Vinícius e Fernando Sobral como os principais apoiadores, com Charles e Fabinho na contenção.

Na quarta-feira, o Ceará confirmou sua vaga na quarta fase da Copa do Brasil ao vencer o Vitória, por 4 a 3, em Salvador. Já tinha vencido em casa por 1 a 0. A delegação permaneceu na capital baiana, onde treinou quinta-feira à tarde e sexta-feira cedo, embarcando à noite para Goiânia.

O objetivo, agora, é conquistar a terceira vitória seguida. Pelo Brasileiro, os comandados de Guto Ferreira vêm de vitória sobre o Bahia, por 2 a 0, na Arena Castelão. Mesmo assim, é o vice-lanterna com quatro pontos, mesma pontuação do Goiás, primeiro fora da zona de rebaixamento.